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Er kennt die Schweiz bereits
Der FC Sion holt einen Ligue-1-Spieler

Der FC Sion verpflichtet den 20-jährigen Franzosen Fodé Sylla bis 2031. Der Mittelfeldspieler kennt die Super League bereits aus seiner Zeit bei Yverdon.
Publiziert: vor 23 Minuten
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Heuert beim FC Sion an: Fodé Sylla.
Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • FC Sion verpflichtet Fodé Sylla mit Vertrag bis Sommer 2031
  • Der 20-jährige Franzose spielte zuvor in Yverdon und bei RC Lens
  • In der Super League bestritt Sylla 28 Spiele für Yverdon
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Marco MäderLeiter Sport-Desk

Der FC Sion gibt die Verpflichtung von Fodé Sylla bekannt. Der 20-jährige französische Mittelfeldspieler hat bis Sommer 2031 unterschrieben. 

Sylla absolvierte seine Jugendausbildung beim RC Lens, durchlief dort alle Jugendmannschaften und reifte dort zum Profi. Danach wechselte er in die Schweiz. Für Yverdon absolvierte der 20-Jährige 28 Partien in der Super League. Auf Leihbasis. 

Zuletzt kickte Sylla wieder bei Lens, er kam aber nur auf vier Einsätze in der Ligue 1. 

Barthélémy Constantin, Sportchef der Sittener, sagt: «Fodé ist ein Mittelfeldspieler mit grossartigen Qualitäten, er kennt die Super League bereits. Sein Potenzial ist beachtlich und wir sind überzeugt, dass er sich bei uns weiterentwickeln kann.»

Sylla: «Der Wechsel zum FC Sion ist eine grossartige Chance für mich. Ich komme mit viel Enthusiasmus und dem Ehrgeiz, mich weiterzuentwickeln und dem Team beim Erreichen der Ziele zu helfen.»

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