Der FC Winterthur verliert Goalie-Talent Henrik Fehr. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, sichert sich Bundesliga-Absteiger Wolfsburg die Dienste des 16-Jährigen. Der Medizincheck soll demnach nächste Woche stattfinden.
Fehr kam in der abgelaufenen Saison sowohl für die U17 als auch für die U19 der Eulachstädter zum Einsatz, sass aber auch bereits zweimal in der Super League auf der Bank. Ausserdem kommt er bislang auf vier Spiele für die U16-Nati.
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