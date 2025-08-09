Kurz nach dem Cupsieg verabschiedete sich FCL-Verteidiger Lucas Alves in den Osten. Dabei hinterliess er aber Schulden – und wird nun betrieben. Der erste Luzerner Fussballer ist er nicht.

1/5 Lucas Alves feierte mit dem FCL im Sommer 2021 den Cupsieg. Foto: TOTO MARTI

Nicolas Horni Sportredaktor

Als der FC Luzern im Mai 2021 den ersten Cupsieg seit 29 Jahren feiert, ist auch Innenverteidiger Lucas Alves (33) nicht weit. Der Brasilianer kommt beim 3:1-Sieg gegen den FC St. Gallen zwar nicht zum Einsatz, in drei anderen Cup-Partien zuvor führt er die Leuchtenstädter aber als Captain aufs Feld. Kurz darauf verabschiedet sich Alves mit dem Cuptitel, 114 Pflichtspieleinsätzen, fünf Toren und zwei Assists im Gepäck in Richtung Saudi-Arabien. In der Schweiz lässt er hingegen einen kleinen Schuldenhaufen zurück. Wie die «Luzerner Zeitung» berichtet, hat Alves bei der Luzerner Kantonalbank 5600 Franken Schulden. Dazu komme ein Zins von 9,75 Prozent seit dem 24. Februar 2025.

Auch zwei andere FCL-Kicker hinterliessen Schulden

Dies wurde mit einer Pfändungsanzeige im Luzerner Kantonsblatt öffentlich. Dort wird auch ersichtlich: Alves müsste am 22. September zur Pfändung am Betreibungsamt in Luzern erscheinen oder sich andernfalls zumindest vertreten lassen. Die Chancen, dass Alves Ende September wirklich in der Zentralschweiz aufkreuzt, dürften gering sein. Aktuell kickt er beim Nam Dinh FC in Vietnam. Seit seinem FCL-Abgang lief er in Rumänien, Portugal, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Griechenland und Saudi-Arabien auf. In der Schweiz spielte er vor dem FC Luzern für Le Mont und Biel.

Alves ist übrigens nicht der erste FCL-Kicker, der sich mit Schulden vom Vierwaldstättersee verabschiedet. Auch Ex-Stürmer Blessing Eleke (heute vereinslos; 6200 Franken Schulden) und Ibrahima Ndiaye (heute in Saudi-Arabien; 2200 Franken) wurden einst von der Luzerner Kantonalbank betrieben.