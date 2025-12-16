Darum gehts
Immer noch dabei im Cup, Fünfter mit zwei Punkten Rückstand auf das Super-League-Podium ... Beim FC Sion läuft alles rund, wo sich die Stabilität so stark auszahlt wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr. Ist es denkbar, dass Didier Tholot seinen Vertrag, der im Juni 2026 ausläuft, verlängert? «Es gibt keine Gespräche in dieser Richtung. Das ist kein aktuelles Thema, ich denke nicht darüber nach. Ich möchte einfach nur Spiele gewinnen», sagt der Trainer. Wenn in Sion eher von Vertragsverlängerung als von Entlassung die Rede ist, dann läuft alles sehr gut ...
Hat Anthony Racioppi (26) eine Chance, kurz vor der WM wieder in die Schweizer Nati zu kommen? In Sion glauben immer mehr daran. «Er ist der Beste in der Super League», versichert Numa Lavanchy. Der Torhüter zeigt sehr solide Leistungen, und niemandem im Wallis ist entgangen, dass er letzte Woche gegen YB (2:0) sein Duell mit Marvin Keller klar für sich entschieden hat. Also vielleicht doch? Im September und November 2023 war Racioppi bereits einmal Teil der Nati, damals lief die EM-Quali. In den letzten beiden Spielen gab es für Racioppi zweimal die Note 6.
«Ich freue mich für Nias, er ist jemand, der sein Schicksal nie in Frage gestellt hat, als er letztes Jahr etwas ins Abseits geraten war. Und heute ist er auf seiner linken Seite nicht zu verdrängen.» – So spricht Trainer Tholot über seinen Linksverteidiger Nias Hefti (26), der in dieser Saison vor allem in der Offensive immer stärker wird. Die Zeit, als Sion im letzten Sommer Ricardo Rodriguez verpflichten wollte, scheint vergessen. Es kann sich also auszahlen, auf Spieler aus der Challenge League zu setzen und sie weiterzuentwickeln.
Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Sow; Rrudhani, Kololli, Chouaref; Nivokazi.
Baltazar, Lukembila, Shala (alle verletzt). Llukes (fraglich).
Spieler und Staff des FC Sion sind nach dem Sieg gegen GC am Samstag (1:0) gemeinsam essen gegangen. «So haben wir wenigstens im Überblick, was sie essen. Das machen wir nach einem Spiel zwar selten, aber wir müssen uns gut erholen, um in St. Gallen eine gute Leistung zeigen zu können», erklärt Didier Tholot.
... Sion als einziges Team in der Liga erst ein Auswärtsspiel verloren hat? Es war das 1:2 gegen Thun im November.
Dauerläufer Numa Lavanchy (32). Der Rechtsverteidiger ist auf bestem Weg dazu, jedes Spiel der Hinrunde über volle Distanz zu bestreiten. Fast die einzige Gefahr: Er steht bei drei Gelben Karten. Bei der vierten wäre er gesperrt.
Blick-Notenschnitt nach 17 Runden:
1. Racioppi 4,4
2. Hefti 4,2
3. Chipperfield, Baltazar, Nivokazi 4,1
Di., St. Gallen – Sion, 20.30 Uhr
Di., Winterthur – Thun, 20.30 Uhr
Mi., Luzern – Basel, 20.30 Uhr
Mi., YB – GC, 20.30 Uhr
Mi., FCZ – Lugano, 20.30 Uhr
Spielfrei: Lausanne, Servette (Europacup Lausanne)
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
17
11
34
2
FC St. Gallen
17
13
31
3
BSC Young Boys
17
7
29
4
FC Basel
17
7
28
5
FC Sion
17
6
27
6
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zürich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zürich
17
-12
14
12
FC Winterthur
17
-24
10