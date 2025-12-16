Mit zwei Zu-Null-Siegen in Serie und viel Schwung steigt Sion in die englische Woche vor Weihnachten. Das heisse Auswärtsspiel in St. Gallen steht am Dienstagabend an (20.30 Uhr). Hält Goalie Racioppi den Kasten erneut rein? Die Mitspieler jedenfalls schwärmen.

Darum gehts Das sagt Trainer Tholot über Vertragsthema

Lavanchy schwärmt von Goalie Racioppi

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News zum Wochenstart

Immer noch dabei im Cup, Fünfter mit zwei Punkten Rückstand auf das Super-League-Podium ... Beim FC Sion läuft alles rund, wo sich die Stabilität so stark auszahlt wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr. Ist es denkbar, dass Didier Tholot seinen Vertrag, der im Juni 2026 ausläuft, verlängert? «Es gibt keine Gespräche in dieser Richtung. Das ist kein aktuelles Thema, ich denke nicht darüber nach. Ich möchte einfach nur Spiele gewinnen», sagt der Trainer. Wenn in Sion eher von Vertragsverlängerung als von Entlassung die Rede ist, dann läuft alles sehr gut ...

Die grosse Frage

Hat Anthony Racioppi (26) eine Chance, kurz vor der WM wieder in die Schweizer Nati zu kommen? In Sion glauben immer mehr daran. «Er ist der Beste in der Super League», versichert Numa Lavanchy. Der Torhüter zeigt sehr solide Leistungen, und niemandem im Wallis ist entgangen, dass er letzte Woche gegen YB (2:0) sein Duell mit Marvin Keller klar für sich entschieden hat. Also vielleicht doch? Im September und November 2023 war Racioppi bereits einmal Teil der Nati, damals lief die EM-Quali. In den letzten beiden Spielen gab es für Racioppi zweimal die Note 6.

Gesagt ist gesagt

«Ich freue mich für Nias, er ist jemand, der sein Schicksal nie in Frage gestellt hat, als er letztes Jahr etwas ins Abseits geraten war. Und heute ist er auf seiner linken Seite nicht zu verdrängen.» – So spricht Trainer Tholot über seinen Linksverteidiger Nias Hefti (26), der in dieser Saison vor allem in der Offensive immer stärker wird. Die Zeit, als Sion im letzten Sommer Ricardo Rodriguez verpflichten wollte, scheint vergessen. Es kann sich also auszahlen, auf Spieler aus der Challenge League zu setzen und sie weiterzuentwickeln.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Sow; Rrudhani, Kololli, Chouaref; Nivokazi.

Wer fehlt?

Baltazar, Lukembila, Shala (alle verletzt). Llukes (fraglich).

Neben dem Platz

Spieler und Staff des FC Sion sind nach dem Sieg gegen GC am Samstag (1:0) gemeinsam essen gegangen. «So haben wir wenigstens im Überblick, was sie essen. Das machen wir nach einem Spiel zwar selten, aber wir müssen uns gut erholen, um in St. Gallen eine gute Leistung zeigen zu können», erklärt Didier Tholot.

Hast du gewusst, dass ...

... Sion als einziges Team in der Liga erst ein Auswärtsspiel verloren hat? Es war das 1:2 gegen Thun im November.

Aufgepasst auf

Dauerläufer Numa Lavanchy (32). Der Rechtsverteidiger ist auf bestem Weg dazu, jedes Spiel der Hinrunde über volle Distanz zu bestreiten. Fast die einzige Gefahr: Er steht bei drei Gelben Karten. Bei der vierten wäre er gesperrt.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 17 Runden:

1. Racioppi 4,4

2. Hefti 4,2

3. Chipperfield, Baltazar, Nivokazi 4,1

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

Der Gegner

18 Runde

Di., St. Gallen – Sion, 20.30 Uhr

Di., Winterthur – Thun, 20.30 Uhr

Mi., Luzern – Basel, 20.30 Uhr

Mi., YB – GC, 20.30 Uhr

Mi., FCZ – Lugano, 20.30 Uhr

Spielfrei: Lausanne, Servette (Europacup Lausanne)