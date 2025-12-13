DE
Sion-Noten zum 1:0 gegen GC
Ein Walliser holt sich die Sechs – zwei sind ungenügend

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 1:0 des FC Sion gegen GC.
Publiziert: vor 11 Minuten
Sion jubelt in der 43. Minute.
Foto: keystone-sda.ch
Tim GuilleminRedaktor Sport

Anthony Racioppi liefert ein super Spiel ab. Er wehrt sieben Schüsse ab, darunter einen Elfmeter. Nias Hefti überzeugt auf der linken Seite, wo er zusammen mit Ilyas Chouaref zahlreiche Vorstösse unternimmt. Er ist der beste Feldspieler auf Walliser Seite. Penalty-Schütze Benjamin Kololli verdient sich ebenfalls Lob, genauso wie Donat Rrudhani, der den Elfmeter zum Sieg herausholt. Baltazar Costa, der verletzt ausgewechselt wird, hingegen bleibt hinter den Erwartungen zurück. Dasselbe gilt für Rilind Nivokazi, der in der 44. Minute das leere Tor verfehlt.

Hinweis: Rrudhani bis 61., Nivokazi bis 61., Baltazar bis 66., Kololli bis 81., Chouaref bis 81. Minute.

Chipperfield ab 61., Berdayes ab 61. Minute. Sow ab 66., Bouchlarhem ab 81., Boteli ab 81. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die GC-Spieler abgeschnitten

Abdoulaye Diaby zeigt eine sehr solide Leistung in der Innenverteidigung. Auch Simone Stroscio, Tim Meyer und Maximilian Ulmann können ihre Qualitäten unter Beweis stellen. GC ist am Samstag insgesamt die bessere Mannschaft als der FC Sion. Jonathan Asp Jensen muss sich ärgern, dass er seinen Elfmeter nicht verwandelt hat. Er wird auch seinem Lattenschuss in der 2. Minute nachtrauern. Samuel Krasniqi (20) hat die Entschuldigung, dass er noch jung ist – aber er zeigt an diesem Samstag keine gute Leistung. Der routinierte Dirk Abels überzeugt auch nicht mehr.

Hinweis: Krasniqi bis 81., Ullmann bis 82., Clemente bis 86. Plange bis 90. Minute.

Creti ab 81., Giandomenico ab 82., Diarrassouba ab 86., Muci ab 90. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
0:1
17
12
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
1:0
17
12
31
3
FC Basel
FC Basel
16
7
27
4
FC Sion
FC Sion
17
6
27
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
16
5
26
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
FC Zürich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
17
-12
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
17
-24
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
