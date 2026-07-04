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Er geht nach Deutschland
Flügelflitzer Junior Zé verlässt den FC Basel

Der FC Basel verliert einen Flügelspieler. Arlet Junior Zé verlässt den Klub und setzt seine Karriere in Deutschland fort.
Publiziert: 10:45 Uhr
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Trägt nicht länger das FCB-Trikot: Arlet Junior Zé.
Foto: TOTO MARTI
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Die Wege von Basel und Arlet Junior Zé trennen sich. Wie der Klub mitteilt, wechselt der 20-Jährige per sofort in die 2. Bundesliga zu Eintracht Braunschweig.

Spätestens seit er mit 14 Jahren vom GC in den FCB-Nachwuchs gewechselt ist, wird der rasante Flügelspieler als riesiges Talent gehandelt. Nun verlässt der Schweizer U21-Natispieler die Basler ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags.

In der letzten Saison kam Junior Zé auf zwölf Einsätze mit der 1. Mannschaft, ehe er im Januar nach Dänemark an den FC Midtjylland ausgeliehen wurde. Nun folgt mit Braunschweig die nächste Station im Ausland. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

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