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Er bleibt bei Bologna
Lugano leiht holländischen Stürmer doch nicht aus

Der 23-jährige Jay Enem wird wohl doch nicht ins Tessin wechseln. Der Holländer will sein Glück in der Serie A versuchen.
Publiziert: 31.08.2026 um 20:51 Uhr
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Aktualisiert: 16:29 Uhr
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Jay Enem (vorne) stürmt kickte letzte Saison noch in Serbien.
Foto: IMAGO/Starsport

Die Luganesi wollten auf dem Transfermarkt nochmals nachlegen und den holländischen 1,95-Meter-Stürmer Jay Enem verpflichten. Dies berichtete Transfer-Experte Gianluca Di Marzio. 

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Der 23-jährige Enem spielte letzte Saison in Serbien bei Roter Stern Belgrad und wechselte zur neuen Saison zu Bologna. Es war von einer Leihe die Rede. 

Gemäss RSI klappt der Transfer aber nicht. Demnach bleibt Enem bei Bologna, er will sein Glück in der Serie A versuchen. 

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