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«Entwicklung bereitet uns Freude»
FCL verlängert vorzeitig mit Abwehr-Talent

Am Tag vor dem letzten Saisonspiel in Winterthur gibt Luzern die Vertragsverlängerung von Ruben Dantas Fernandes bekannt.
Publiziert: 16:57 Uhr
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Ruben Dantas Fernandes hat beim FCL bis 2029 verlängert.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Bei Ruben Dantas Fernandes macht der FC Luzern vorzeitig Nägel mit Köpfen. Der bis 2027 gültige Vertrag ist um zwei Saisons verlängert worden.

Der 22-jährige linke Aussenverteidiger ist in der derzeit noch laufenden Saison in 21 Pflichtspielen für den FCL zum Einsatz gekommen.

«Die Entwicklung von Ruben Dantas Fernandes bereitet uns Freude. Wir wollen mit ihm konsequent weiterarbeiten und gemeinsam die nächsten Schritte machen», erklärt Sportchef Remo Meyer.

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