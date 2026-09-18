Schock für die Grasshoppers: Stürmer Luke Plange fällt auf unbestimmte Zeit aus. Der Engländer musste in der Nacht auf Dienstag ins Spital und wurde operiert – Grund ist eine nicht fussballbedingte Beschwerde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft GC-Stürmer Luke Plange (23) fällt nach einer Operation länger aus

Plange wurde wegen einer nicht fussballbedingten Beschwerde ins Spital eingeliefert

Grasshoppers vermissen bereits fünf verletzte Spieler, darunter Diaby und Creti

Andri Bäggli Redaktor Sport

Schlechte Nachrichten für die Grasshoppers: Bereits am Dienstag fehlte GC-Stürmer Luke Plange (23) im Aufgebot der Zürcher für das Nachholspiel gegen Sion (2:5). Als Grund wurde eine Krankheit angegeben. Auch für die kommenden Spiele wird Plange krankheitsbedingt auf unbestimmte Zeit ausfallen, wie GC auf der eigenen Website schreibt.

Wie Blick weiss, musste der Engländer in der Nacht auf Dienstag ins Spital eingeliefert werden und wurde dort erfolgreich operiert. Der Grund für die Operation hat keinen Zusammenhang mit dem Fussball.

Wie lange Plange fehlen wird, ist derzeit nicht bekannt. Trotzdem ist der Ausfall bitter für die Hoppers. Bereits im letzten März fiel der Stürmer mit einem Syndesmosebandriss verletzt aus und verpasste deshalb auch den grössten Teil der Vorbereitung. Trotzdem kämpfte sich Plange zurück ins Kader und kam bis auf die Spiele gegen Servette und Sion immer zu einem Teileinsatz. Das Lazarett der Grasshoppers wächst damit weiter: Mit Abdoulaye Diaby, Pantaleo Creti, Tim Meyer und Julian von Moos fehlen insgesamt fünf Spieler verletzt. Immerhin sollen nach der Nati-Pause einige Spieler das Training wieder aufnehmen.

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