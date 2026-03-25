FCB-Flügel erhält Aufgebot für die Elfenbeinküste

Zum ersten Mal seit November 2024 ist Basels Bénie Traoré wieder für das Nationalteam der Elfenbeinküste aufgeboten. Er ist aber nicht der einzige FCB-Spieler der ein Aufgebot für eine Auswahl erhalten hat.

Lucas Werder Reporter Fussball

Nachdem er den Sprung in der Afrika-Cup-Kader knapp verpasst hatte, ist Bénie Traoré (23) zum ersten Mal seit November 2024 wieder für die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste aufgeboten worden. Eigentlich hatten «die Elefanten» ein Testspiel gegen Deutschland geplant. Nachdem die beiden Teams aber an der WM im Sommer in die gleiche Gruppe gelost worden sind, heissen die Gegner nun Südkorea und Schottland. Beide Partien finden in England statt.

Obwohl Traoré aktuell der einzige Basler A-Nationalspieler ist, muss FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner (42) während der Länderspielpause auch auf andere Stammkräft verzichten. Giacomo Koloto (18) ist wie Dion Kacuri (22) für die Schweizer U21 aufgeboten worden. In der EM-Quali empfängt das neu von Alex Frei (46) gecoachte Team in der Thuner Stockhorn Arena die Färöer Inseln und Estland. Für das Turnier, das im Sommer 2027 in Albanien und Serbien stattfindet, wollen sich auch Julien Duranville (19) und Marin Soticek (21) qualifizieren. Duranvilles Belgier bekommen es mit Österreich und Belarus zu tun. Soticek trifft mit Kroatiens U21 auf die Türkei und Ungarn.

Tim Pfeifer (20) ist für die deutsche U20-Nationalmannschaft aufgeboten worden. Marvin Akahomen (18) und Bennett Hoch (18) sind mit der Schweizer U19-Auswahl unterwegs. Für sie geht es in der EM-Quali auswärts gegen Ungarn und zu Hause gegen Wales. Auch Agon Rexhaj (19) wäre aufgeboten gewesen, musste allerdings angeschlagen absagen.

Freuen dürfte man sich in Basel auch darüber, dass Philip Otele (25), der derzeit an den HSV ausgeliehen ist, zum ersten Mal überhaupt im Kader Nigerias steht. Die «Super Eagles» reisen in die Türkei, wo zwei Testspiele gegen den Iran und Jordanien anstehen.

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