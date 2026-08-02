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Einzelkritik der Sion-Akteure
Tholot hadert mit dem Sturm – der Beste bleibt ohne Note

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Sion-Akteure zum 3:0-Sieg gegen Luzern.
Publiziert: 20:50 Uhr
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
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Kaum ist die Partie angepfiffen, rückt Schiedsrichter Lukas Fähndrich in den Fokus.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Alain KunzReporter Fussball

Irgendwie ist es klar: Sion ist klar besser als Luzern. Und doch sticht keiner so richtig heraus. «Es war ein kleines Spiel meiner Stürmer», sagt denn auch Ex-Stürmer Didier Tholot gnadenlos. «Das war ungenügend. Und es war unter dem Strich gesamthaft nicht unser bestes Spiel.» Dieses ist derart konditioniert von der frühen Roten Karte und dem Selbstverständnis des zuhause unbezwingbar scheinenden Gastgebers, dass schon nach dem auch frühen 1:0 ein bisschen Walliser Larifari Einzug hält.

Selbst der sonst so ballsichere Baltazar spielt mehr als vier krasse Fehlpässe! Aber: Er hat auch einige tolle öffnende Pässe im Repertoire dieses Spiels. So gibts auch nur zwei echte Fünfer: einen für den initiativen Rrudhani und einen für den zuverlässigen Captain Ali Kabacalman. Eine Drei gibts für Nivokazi, der in den aussichtsreichsten Positionen teils Goalie Simoni anschiesst, teils mit einfachen Stockfehlern den Ball durchflutschen lässt. Der Beste ist Josias Lukembila. Und der kriegt keine Note, weil er zu wenig lange im Spiel war. Es wäre eine Fünf gewesen. 

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3
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