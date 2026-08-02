Alain Kunz Reporter Fussball

Irgendwie ist es klar: Sion ist klar besser als Luzern. Und doch sticht keiner so richtig heraus. «Es war ein kleines Spiel meiner Stürmer», sagt denn auch Ex-Stürmer Didier Tholot gnadenlos. «Das war ungenügend. Und es war unter dem Strich gesamthaft nicht unser bestes Spiel.» Dieses ist derart konditioniert von der frühen Roten Karte und dem Selbstverständnis des zuhause unbezwingbar scheinenden Gastgebers, dass schon nach dem auch frühen 1:0 ein bisschen Walliser Larifari Einzug hält.

Selbst der sonst so ballsichere Baltazar spielt mehr als vier krasse Fehlpässe! Aber: Er hat auch einige tolle öffnende Pässe im Repertoire dieses Spiels. So gibts auch nur zwei echte Fünfer: einen für den initiativen Rrudhani und einen für den zuverlässigen Captain Ali Kabacalman. Eine Drei gibts für Nivokazi, der in den aussichtsreichsten Positionen teils Goalie Simoni anschiesst, teils mit einfachen Stockfehlern den Ball durchflutschen lässt. Der Beste ist Josias Lukembila. Und der kriegt keine Note, weil er zu wenig lange im Spiel war. Es wäre eine Fünf gewesen.

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