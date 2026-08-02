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Knezevic über Simoni: «Wir probieren, ihn aufzurappeln»
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FCL unterliegt Sion:Knezevic über Simoni: «Wir probieren, ihn aufzurappeln»

Einzelkritik der FCL-Akteure
Nur zwei entgehen dem Luzerner Noten-Absturz

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Luzern-Akteure zur 0:3-Niederlage gegen Sion.
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
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Kaum ist die Partie angepfiffen, rückt Schiedsrichter Lukas Fähndrich in den Fokus.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Alain KunzReporter Fussball

Beim FCL ist die Notengebung nicht einfach. Denn die Luzerner leisten bei der Bruthitze im Tourbillon lange Zeit tapfer Widerstand. Sie gehen die Unterzahl nicht an wie die Nati gegen Argentinien oder Thun in Zagreb: Also kein Einigeln, keine Errichtung eines Réduits. Trainer Udo Portmann wechselt denn auch nicht und lässt seine Jungs weiter angreifen. Ja teils sogar pressen, was in Anbetracht der Temperaturen dann doch etwas vermessen war.

Die Besten sind Ferreira und Fernandes, die Chouaref nicht zur Entfaltung kommen lassen. Sie kriegen als einzige eine Vier. Die einzige Zwei geht an die Adresse von Goalie Simon Simoni. Hätte er sonst nichts zu tun gehabt, wäre es eine Eins gewesen, denn der Fehler, den er sich leistet, ist der maximal Schlimmste. Aber er kann sich einige Male bei Sion-Grosschancen auszeichnen und ist bei den Toren zwei und drei absolut machtlos. Rotsünder Owusu (Foul nach 64 Sekunden, Platzverweis in der dritten Minute ausgesprochen) bleibt wegen seines Miniauftritts von einer Note verschont.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
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2
8
6
2
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2
4
6
3
FC St. Gallen
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2
2
6
4
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
1
4
5
FC Sion
FC Sion
2
1
3
6
FC Zürich
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2
0
3
7
FC Basel
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2
0
3
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FC Thun
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2
-4
3
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
2
-3
1
10
FC Vaduz
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2
-2
0
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Servette FC
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2
-2
0
12
FC Luzern
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2
-5
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Meisterschaftsrunde
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