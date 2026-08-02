Alain Kunz Reporter Fussball

Beim FCL ist die Notengebung nicht einfach. Denn die Luzerner leisten bei der Bruthitze im Tourbillon lange Zeit tapfer Widerstand. Sie gehen die Unterzahl nicht an wie die Nati gegen Argentinien oder Thun in Zagreb: Also kein Einigeln, keine Errichtung eines Réduits. Trainer Udo Portmann wechselt denn auch nicht und lässt seine Jungs weiter angreifen. Ja teils sogar pressen, was in Anbetracht der Temperaturen dann doch etwas vermessen war.

Die Besten sind Ferreira und Fernandes, die Chouaref nicht zur Entfaltung kommen lassen. Sie kriegen als einzige eine Vier. Die einzige Zwei geht an die Adresse von Goalie Simon Simoni. Hätte er sonst nichts zu tun gehabt, wäre es eine Eins gewesen, denn der Fehler, den er sich leistet, ist der maximal Schlimmste. Aber er kann sich einige Male bei Sion-Grosschancen auszeichnen und ist bei den Toren zwei und drei absolut machtlos. Rotsünder Owusu (Foul nach 64 Sekunden, Platzverweis in der dritten Minute ausgesprochen) bleibt wegen seines Miniauftritts von einer Note verschont.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Noch näher dran am FC Luzern Füge jetzt den FCL deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen