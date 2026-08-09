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Shaqiri und Sow kombinieren sich durch Meister-Abwehr
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Highlights im Video:Shaqiri und Sow kombinieren sich durch Meister-Abwehr

Einzelkritik der FCB-Spieler
Bestnote für Show-Sow – zwei Spieler müssen zulegen

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der FCB-Spieler zum 4:2-Sieg gegen Thun.
Publiziert: 09.08.2026 um 21:15 Uhr
|
Aktualisiert: 10.08.2026 um 08:55 Uhr
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Zwei Tore, zwei Assists: Asane Sow ist Basels Matchwinner beim Sieg gegen Thun.
Foto: Getty Images
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Lucas WerderReporter Fussball

Dass der FCB in diesem Sommer mit Akpe Victory einen Rohdiamanten eingekauft hat, darf nach seinen ersten beiden Super-League-Einsätzen bereits festgehalten werden. Gegen Thun zeigt der Nigerianer aber, dass er noch ordentlich geschliffen werden muss. Immer wieder Fehlzuspiele im Aufbau, dazu kurz vor der Pause ein haarsträubender Klärungsversuch, aus dem ein Thuner Einwurf tief in der Basler Hälfte resultiert. Und weil der Verteidiger auch bei den beiden Gegentoren eine unglückliche Figur abgibt, geht er am Ende neben dem schwachen Einwechselspieler Philip Otele als einziger FCB-Profi mit einer ungenügenden Note vom Platz.

Der beste Mann im Joggeli ist Asane Sow, der sich dank eines Doppelpacks und zwei Vorlagen als erster Basler in dieser Saison eine 6 abholt. Ebenfalls stark: Zan Celar, der den ersten Treffer einleitet und den dritten mit einem sehenswerten Schlenzer selbst erzielt. Bei seiner etwas überraschenden Saisonpremiere liefert im defensiven Mittelfeld auch Becir Omeragic eine souveräne Partie ab.

Edeljoker Xherdan Shaqiri muss sich mit der Note 4 begnügen. Zwar gelingt dem Captain mit seinem Tor der erste Skorerpunkt in dieser Saison. Gleichzeitig ist der Spielmacher aber auch mitschuldig am zweiten Gegentreffer in der Nachspielzeit.

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