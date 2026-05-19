Nach einer schwachen Saison bestätigt der FC Zürich drei Abgänge: Phaëton und Palacio kehren zu ihren Stammklubs zurück, während Cavaleiro sich für eine Karriere im Ausland entscheidet.

Einer kam erst im Februar

Stefan Meier Redaktor Desk Sport

Der FC Zürich verkündet nach der enttäuschenden Saison drei Abgänge. Matthias Phaëton und Nelson Palacio kehren nach Ablauf ihrer Leihverträge zu ihren Stammklubs zurück. Ivan Cavaleiro zieht es ins Ausland, um dort eine neue Herausforderung anzunehmen – noch ist unklar, wo genau.

Phaëton (zurück zu ZSKA Sofia) erzielte in 27 Einsätzen für den FCZ acht Tore. Palacio (zurück zu Salt Lake) absolvierte während seiner einjährigen Leihe 34 Spiele. Cavaleiro, der erst im Februar 2026 zum FCZ stiess, traf in 13 Partien dreimal.

«Der FC Zürich bedankt sich bei allen drei Spielern für ihren Einsatz und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute», teilte der Klub mit.

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