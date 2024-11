1/6 Tomas Oral ist der 20. GC-Trainer seit dem letzten Meistertitel vor 21 Jahren. Foto: Daniela Frutiger/Freshfocus

Stefan Kreis Reporter Fussball

Tomas Oral ist nach dem Spiel trotz Last-Minute-Ausgleich zu Scherzen aufgelegt. Auf die Frage, warum er bei Minustemperaturen bloss einen dünnen Pulli getragen hat, antwortet der 51-Jährige: «Ich war gut geheizt!»

In der Tat läuft Oral schon in der ersten Halbzeit richtig heiss, legt sich verbal erst mit dem Schiedsrichter und dann mit Winti-Coach Ognjen Zaric an. Hinterher wiegelt der GC-Trainer zwar ab und sagt, dass da nicht viel gewesen sei: «Wir müssen das Ganze nicht dramatisieren.» Gleichwohl ist klar, dass da einer an der Seitenlinie steht, der vor Emotionen glüht.

«Er hat Energie reingebracht»

Sieht auch Captain Amir Abrashi so: «Der Trainer hat sehr viel Energie reingebracht.» Bereits nach fünf Minuten kriegt er von Oral einen aufmunternden Klaps mit auf den Weg. Es ist offensichtlich, dass der neue GC-Trainer die Nähe seiner Spieler sucht. In der Halbzeitpause schnappt er sich seine Nummer 10, Giotto Morandi, und gibt ihm vor dem Wiederanpfiff noch ein paar Tipps, auch während des Spiels coacht Oral mit Elan, seine Pfiffe sind bis unters Stadiondach zu hören.

Bemerkenswert ist, dass sich Oral zwar herrlich über Schiri-Entscheide und den Gegner aufregen kann, Top-Möglichkeiten seiner eigenen Mannschaft aber stoisch zur Kenntnis nimmt. Selbst als Muci die Hoppers in Führung bringt, bleibt Oral cool, ballt noch nicht mal die Faust. Er muss gar von seinem Assistenten animiert werden, der ihn beinahe über den Haufen checkt.

Auch als der Schiedsrichter einen Witz-Penalty gegen seine Mannschaft pfeift, bleibt Oral stoisch. Hinterher sagt der GC-Coach, dass er nicht über den Schiri sprechen wolle, tut es dann aber doch, weil die Hoppers seiner Meinung nach in der fünften Minuten ebenfalls einen Penalty hätten erhalten sollen.

Dass es am Ende nicht zum Sieg gereicht habe, sei enttäuschend, so Oral. Weil seine Mannschaft richtig gut performt habe. So gut wie der Mann im dünnen Pulli an der Seitenlinie. Ob sich die Gegner im Abstiegskampf nun warm anziehen müssen?

