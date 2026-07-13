Gleich drei Servette-Spieler laufen in der kommenden Saison leihweise für Stade Nyonnais auf. Dazu übernehmen die Waadtländer Torhüter Marwan Aubert definitiv.

Servette gibt vier Spieler in die Challenge League ab

Servette gibt vier Spieler in die Challenge League ab

In der abgelaufenen Saison hat Flügelstürmer Mardochée Miguel (19) sieben Super-League-Spiele für Servette bestritten – seine Gelb-Rote Karte bei seinem ersten Startelfeinsatz im Januar gegen Lausanne (0:1) liess ihn in der Gunst von Trainer Jocelyn Gourvennec (54) aber abrutschen. Seither durfte er nur noch dreimal ran, davon zweimal in den bedeutungslosen letzten Spielen der Relegation Group.

Und nun hat er bei Servette vorerst keine Zukunft mehr: Wie der Genfer Verein am Montag mitteilt, wird Miguel für die kommende Saison an Challenge-League-Klub Stade Nyonnais ausgeliehen. Den gleichen Weg wie der Schweizer U19-Nationalspieler gehen gleich zwei Klubkollegen: Auch Émilien Ndjoko (18) und Samuel Fankhauser (22) heuern leihweise bei den Waadtländern an. Beide sind in der Super League noch nicht zum Einsatz gekommen.

Definitiv nach Nyon wechselt Torhüter Marwan Aubert: Der 20-Jährige, der für das Saisonfinale ebenfalls von Servette ausgeliehen war, wird von den Waadtländern fix übernommen. Der Schweizer U20-Nationaltorhüter dürfte bei Nyon nach dem Abgang des algerischen WM-Fahrers Melvin Mastil (kehrt nach der Leihe zu Lausanne zurück) gute Chancen haben, zur Nummer eins zu werden.

Noch näher dran an Servette Füge jetzt Servette deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen