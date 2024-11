GC-Fans nicht im Stadion, Captain Abrashi tobt

1/6 GC-Captain Amir Abrashi im Spiel gegen den FCZ. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Merkwürdige Stimmung im Letzigrund trotz Derby

FCZ-Fans schweigen lange und zeigen Transparent

Merkwürdige Stimmung im Letzigrund. Trotz Derby. Trotz zwei Toren in der ersten Hälfte. Trotz 18'537 Zuschauer. Die GC-Kurve ist leer. Die Südkurve schweigt.

Was ist passiert? Vor dem Spiel kam es zu Vorfällen in der Stadt Zürich. GC-Fans wurden von der Polizei eingekesselt, sie mussten sich alle ausweisen. Die FCZ-Fans liefen zeitgleich durch die Zürcher Langstrasse Richtung Letzigrund, sie kamen rechtzeitig ins Stadion. Doch die Kurve bleibt still. Aus Solidarität mit den GC-Fans? Ungewiss. In Durchgang eins zeigen die FCZ-Fans ein Transparent: «Au Dummheit rechtfertigt Kollektivstrafe nöd», steht da drauf. Eine Message an die Behörden. Die Südkurve setzt sich immer wieder gegen Kollektivstrafen ein.

Weshalb die GC-Fans auf der Duttweilerbrücke gestoppt wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. GC-Captain Amir Abrashi versteht die Welt nicht mehr. Im SRF-Pauseninterview motzt er: «Ein grosser Skandal, dass unsere Zuschauer nicht da sind. Eine Frechheit, unsere Fans, die Woche für Woche hier sind, lassen sie nicht rein. Wir spielen hier eigentlich mit einem Mann weniger. Aber wir machen weiter!» Kurz nach der Pause füllt sich auch der Fan-Sektor der Hoppers – zumindest ein bisschen.

Das Derby läuft noch. Immerhin sorgen die FCZ-Fans mittlerweile für Stimmung, seit dem Start der zweiten Hälfte singen sie.

