Ajeti vollendet Shaqiri-Flanke sehenswert
3:19
Highlights im Video:Ajeti vollendet Shaqiri-Flanke sehenswert

«Ein Schnäppchen»
FCB-Neuzugang Salah schrammt am Traumdebüt vorbei

Beim 3:1-Sieg gegen Thun stellt FCB-Trainer Ludovic Magnin (46) seinen neuen Flügelspieler Ibrahim Salah (24) gleich in die Startelf. Und der Marokkaner weiss zu gefallen.
Publiziert: 07:54 Uhr
Ibrahim Salah kommt gegen Thun zu seinem FCB-Debüt.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

  • Ibrahim Salah verpasst knapp Traumeinstand beim FCB gegen Thun
  • Salah zeigt starke Leistung und bereitet unfreiwillig ein Tor vor
  • Neuzugang steht nach nur 12 Tagen bereits in FCB-Startelf
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Es sind nur ein paar Zentimeter, die Ibrahim Salah (24) zu einem Traum-Einstand fehlen. Nachdem der FCB-Neuzugang gegen Thun (3:1) in der Startphase der auffälligste Basler auf dem Platz gewesen ist, zieht er in der 24. Minute kurz vor der Strafraumgrenze ab. Weil Thun-Goalie Steffen den abgelenkten Schuss irgendwie noch an den Pfosten lenken kann, darf sich Sekunden später Abstauber Shaqiri statt Salah als Torschütze feiern lassen.

«Ich dachte, er geht rein», gibt der Marokkaner nach seinem Debüt zu. «Aber wichtig ist, dass das Tor gefallen ist». Nur zwölf Tage nach seinem Wechsel von Rennes nach Basel steht Salah in der Stockhorn Arena bereits in der FCB-Startelf. Eigengewächs Junior Zé, gegen Sion (1:0) noch der grosse Held, hat das Nachsehen.

Erster Abschluss nach 180 Sekunden

Lange benötigt Salah nicht, um anzudeuten, warum David Degen im Interview mit der «Basler Zeitung» derart über ihn ins Schwärmen geraten ist. «Ein Schnäppchen, gemessen an dem, was er schon gezeigt hat und was er uns per sofort bringen kann. Ich konnte fast nicht glauben, dass er für diese Ablöse zu haben war», so Degen.

Keine 180 Sekunden benötigt Salah bis zu seinem ersten Abschluss in Rotblau, Thun-Verteidiger Heule kann gerade noch blocken. Auch nach seinem unfreiwilligen Assist bleibt er der gefährlichste Basler. Nach der Pause scheitert er mit einem Distanzschuss erneut an Steffen, bevor er nach 64 Minuten vom Platz geht.

«Werden eine gute Saison spielen»

Trainer Ludovic Magnin (46) zeigt sich zufrieden mit dem Einstand seines neuen Spielers. «Er hat noch Luft nach oben. Aber ich bin mit ihm wie mit jedem anderen zufrieden», so der FCB-Coach. 

«Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, die zweite war etwas schwieriger. Aber ich habe Vertrauen in meine Teamkollegen und ich weiss, dass wir eine gute Saison spielen werden, wenn wir konzentriert und diszipliniert bleiben», sagt Salah selbst nach seinen ersten Minuten für seinen neuen Klub.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
5
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
7
FC Sion
FC Sion
4
4
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
5
-6
3
11
Servette FC
Servette FC
5
-6
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
