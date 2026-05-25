FCB holt Beachsoccer-Grösse als Co-Trainer

Stephan Lichtsteiner bekommt mit Angelo Schirinzi einen Mann als Co-Trainer, der bisher nur im Sand über Coaching-Erfahrung verfügt.

Christian Müller Redaktor Sport

Der FC Basel nimmt eine Änderung im Trainerteam vor: Als Co-Trainer wird Angelo Schirinzi engagiert. Eine Meldung der BZ Basel deckt sich mit Blick-Informationen.

Der 53-jährige Schirinzi hat sich als Beachsoccer-Spieler einen Namen gemacht. Nach seiner Aktiv-Karriere wurde der Basler im Sand 2022 sogar zum Welttrainer des Jahres gewählt.

Auf Rasen ist die Position als Co-Trainer von Stephan Lichsteiner seine erste Station.

Beim FCB gibt es nach Blick-Infos Pläne, den Trainer-Staff insgesamt etwas zu verkleinern. Durchaus möglich also, dass es bald noch zu mindestens ein bis zwei Abgängen kommen könnte.

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