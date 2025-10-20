DE
FR
Abonnieren

Ein Jahr nach Wolf-Knall
FCL-Verwaltungsrat schlägt neuen Präsidenten vor

Der FC Luzern hat seit fast einem Jahr keinen Präsidenten. Nun schlägt der Verwaltungsrat des FC Luzern einen neuen Präsidenten vor.
Publiziert: 12:16 Uhr
|
Aktualisiert: 12:19 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Michael Sigerist soll das Präsidentenamt beim FC Luzern übernehmen. Aktuell ist er als Vorsitzender des FCL-Unterstützervereins «Club der 200» tätig.
Foto: FC Luzern
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Fast ein Jahr lang war der FC Luzern ohne Präsident. Es war im Dezember 2024 als Klub-Legende Stefan Wolf (54) sein Mandat nach fast vier Jahren abgegeben hatte. Seither war der Verwaltungsrat auf der Suche nach einer Person, die den Klub als Präsident in die Zukunft führt.

Nun kommt Bewegung in die Sache. Wie der Verwaltungsrat am Montag in einer Medienrunde mitteilt, schlägt er an der kommenden Generalversammlung Michael Sigerist (63) als neuen Verwaltungsratspräsidenten vor. Der Rechtsanwalt und Notar lebt in Adligenswil und ist derzeit Präsident des «Club der 200», des grössten FCL-Unterstützervereins. Zudem hat Sigerist eine eigene Vergangenheit als Fussballer. Eine Profikarriere blieb ihm allerdings verwehrt. Er schaffte es bis in die Luzerner U21.

Auf dem Weg zum neuen FCL-Präsidenten wird sich Sigerist zweimal wählen lassen müssen. Einmal am 20. November an der GV der FC Luzern Innerschweiz AG und am 15. Dezember an jener der FCL Holding AG. Josef Bieri, der zuletzt interimsweise das Präsidentenamt ausübte, soll dann wieder als normaler Verwaltungsrat im Gremium agieren. 

Sigerist ist darüber hinaus nicht die einzige neue Personalie rund um den FC Luzern. Der Klub holt auch Marco von Ah (63) in den Verwaltungsrat. Der langjährige SFV-Medienchef soll seine Expertise im Bereich Marketing und Kommunikation einbringen. So wie das bis 2022 Bruno Affentranger tat, der sein Amt auch aufgrund des Aktionärsstreits mit Bernhard Alpstaeg niederlegte. Zuletzt war von Ah Leiter Marketing und Kommunikation an der PH Luzern. 

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Luzern
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Luzern
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
9
6
19
2
FC Basel
FC Basel
9
9
18
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
8
18
4
FC Sion
FC Sion
9
4
15
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
-2
14
6
FC Luzern
FC Luzern
9
1
13
7
FC Lugano
FC Lugano
9
-2
13
8
FC Zürich
FC Zürich
9
-3
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
1
9
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
1
9
11
Servette FC
Servette FC
9
-5
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
9
-18
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Luzern
FC Luzern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Luzern
        FC Luzern