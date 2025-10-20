FCL-Verwaltungsrat schlägt neuen Präsidenten vor

Der FC Luzern hat seit fast einem Jahr keinen Präsidenten. Nun schlägt der Verwaltungsrat des FC Luzern einen neuen Präsidenten vor.

1/4 Michael Sigerist soll das Präsidentenamt beim FC Luzern übernehmen. Aktuell ist er als Vorsitzender des FCL-Unterstützervereins «Club der 200» tätig. Foto: FC Luzern

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Fast ein Jahr lang war der FC Luzern ohne Präsident. Es war im Dezember 2024 als Klub-Legende Stefan Wolf (54) sein Mandat nach fast vier Jahren abgegeben hatte. Seither war der Verwaltungsrat auf der Suche nach einer Person, die den Klub als Präsident in die Zukunft führt.

Nun kommt Bewegung in die Sache. Wie der Verwaltungsrat am Montag in einer Medienrunde mitteilt, schlägt er an der kommenden Generalversammlung Michael Sigerist (63) als neuen Verwaltungsratspräsidenten vor. Der Rechtsanwalt und Notar lebt in Adligenswil und ist derzeit Präsident des «Club der 200», des grössten FCL-Unterstützervereins. Zudem hat Sigerist eine eigene Vergangenheit als Fussballer. Eine Profikarriere blieb ihm allerdings verwehrt. Er schaffte es bis in die Luzerner U21.

Auf dem Weg zum neuen FCL-Präsidenten wird sich Sigerist zweimal wählen lassen müssen. Einmal am 20. November an der GV der FC Luzern Innerschweiz AG und am 15. Dezember an jener der FCL Holding AG. Josef Bieri, der zuletzt interimsweise das Präsidentenamt ausübte, soll dann wieder als normaler Verwaltungsrat im Gremium agieren.

Sigerist ist darüber hinaus nicht die einzige neue Personalie rund um den FC Luzern. Der Klub holt auch Marco von Ah (63) in den Verwaltungsrat. Der langjährige SFV-Medienchef soll seine Expertise im Bereich Marketing und Kommunikation einbringen. So wie das bis 2022 Bruno Affentranger tat, der sein Amt auch aufgrund des Aktionärsstreits mit Bernhard Alpstaeg niederlegte. Zuletzt war von Ah Leiter Marketing und Kommunikation an der PH Luzern.

