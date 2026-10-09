Alexander Hack ist wieder einsatzbereit. Livano Comenencia hat anstrengende Tage mit dem Nationalteam hinter sich. Und Goalie Silas Huber muss zwölf Gegentore verdauen. Hier kommt das FCZ-Inside.

Darum gehts Sechs Internationale sind müde zurück in Zürich.

Huber soll zwölf Gegentore abhaken.

Koller setzt gegen Thun auf Schödler.

Florian Raz Reporter Fussball

Die News der Woche

Der FC Zürich hat die Nationalmannschaftspause unter anderem genutzt, um den Spielern ein paar Tage frei zu geben. Das galt aber natürlich nicht für jene sechs, die mit ihren Nationalteams unterwegs waren. Immerhin sind Livano Comenencia, Silas Huber, Leandro Schödler, Neil Volken, Doron Lichtenstein und Jill Stiel ohne Verletzungen nach Zürich zurückgekehrt.

«Sie hatten bis zu vier Spiele und viele Reisen», sagt FCZ-Trainer Marcel Koller am Donnerstag, «sie sind noch etwas müde. Aber wir können ihnen hier leider keine zusätzliche Erholungszeit geben.»

Nicht unterwegs war Alexander Hack. Der Innenverteidiger, bei dem zuletzt eine langwierige Kopfverletzung vermutet worden ist, hat in der Pause Tests gemacht und zuletzt wieder mit der Mannschaft trainiert. «Er ist so weit, dass er wieder eingesetzt werden könnte», sagt Koller.

Die grosse Frage

Braucht Silas Huber (21) einen Termin beim Psychologen? Der FCZ-Goalie hat in seinen beiden Spielen mit der Schweizer U21 gegen Island und Frankreich insgesamt zwölf Tore kassiert. Brutal für einen Torhüter. «Ich habe kurz mit ihm geredet», sagt Trainer Koller und gibt Entwarnung: «Er kann das zur Seite legen. Bei so vielen Gegentoren ist ja nicht der Goalie alleine schuld – da haben die Feldspieler schon etwas beigetragen.»

Gesagt ist gesagt

«Das ist keine Philosophie. Das ist das Auge.» Marcel Koller erklärt sehr nüchtern, wieso er Talent Leandro Schödler (20) zum Stammspieler gemacht hat. Heisst: Koller hat keineswegs vor, junge Spieler zu fördern, bloss weil sie jung sind. Für ihn gilt: «Ich schaue mir die Trainings an. Und wenn ich das Gefühl habe, dass mir dieser Spieler mehr bringt als ein anderer, dann spielt er.»

Die Blick-Prognose

Der FCZ hat sich zu einer schwer zu schlagenden Mannschaft entwickelt. Diese Stabilität sollte zu mindestens einem Punkt reichen gegen einen FC Thun, der nach einem turbulenten Sommer noch immer in der Findungsphase ist. Denkbar, dass Livano Comenencia erst auf der Bank Platz nimmt. Er hat in den letzten drei Wochen vier Spiele mit dem Nationalteam von Curaçao bestritten.

Mögliche Aufstellung

Huber; Lichtenstein, Kamberi, Hack, Volken; Schödler; Emmanuel, Reichmuth, Krasniqi, Spadanuda; Kény.

Wer fehlt?

Morozov, Sauter, Hodza, Kablan, Walker, Ihendu und Reverson (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 9 Runden:

Reichmuth 4,5 Berisha 4,4 Emmanuel 4,3

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Der Schiedsrichter

Hajrim Qovanaj leitet die Partie. VAR ist Mirel Turkes.

Der Gegner

Furkan Dursun führte Thun mit einem Tor und einem Assist vor der Nati-Pause zum 2:1 in Vaduz. Der Meister hat allerdings eine anfällige Abwehr. Hier gehts zum Thun-Inside.

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10. Runde

Sa., Lugano – Luzern, 18.00 Uhr

Sa., Servette – Sion, 18.00 Uhr

Sa., FCZ – Thun, 18.00 Uhr

So., GC – YB 14.00 Uhr

So., St. Gallen – Lausanne 16.30 Uhr

So., Vaduz – Basel 16.30 Uhr

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