Dem FC Thun droht der Verlust des nächsten Meisters: So steht Eigengewächs Valmir Matoshi (23) nach «Tribuna»-Informationen vor einem Wechsel zum österreichischen Fünffach-Meister SK Sturm Graz.
Matoshi soll sich mit den Österreichern bereits auf einen Vierjahresvertrag geeinigt haben und in unser Nachbarland wechseln wollen. Auch die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs sollen positiv verlaufen und kurz vor dem Abschluss stehen. Im Raum steht eine Ablösesumme von rund 1 Million Euro plus erfolgsabhängiger Boni.
Der Mittelfeldspieler hatte in der vergangenen Meister-Saison mit 10 Skorerpunkten (6 Tore und 4 Assists) in 34 Einsätzen massgeblichen Anteil am Meistertitel der Berner Oberländer. Nun zieht es den kosovarischen Nationalspieler wohl nach Österreich – es wäre seine erste Profi-Station ausserhalb von Thun.
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