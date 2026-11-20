Lange hat Edvinas Gertmonas auf die Zähne gebissen, nun musste er sich wegen seiner Beschwerden einer Operation unterziehen. Und fehlt dem FC Servette damit wochenlang.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Edvinas Gertmonas (30) ist hart im Nehmen. Der Servette-Goalie hat sich bereits Anfang September im Auswärtsspiel gegen Lugano verletzt – und ist seither trotzdem immer wieder zwischen den Pfosten gestanden.

Nun ist die Zeit des auf die Zähne Beissens aber vorbei. Wie die Genfer mitteilen, hat er die Länderspielpause genutzt, um sich einer Operation zu unterziehen. Um was für eine Verletzung respektive welchen Eingriff es sich handelt, lässt der Klub offen. Nur so viel: «Er wird voraussichtlich drei bis vier Monate ausfallen.»

Gertmonas ist erst im Sommer zu den Genfern gewechselt und seither zwölf Pflichtspiele bestritten. Nun gilt sein Fokus der Reha, ehe er wieder im Tor stehen wird.

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