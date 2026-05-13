FCZ-Brecher tritt zurück – mit 32 Jahren

Während der Saison verlor Yanick Brecher seinen Stammplatz zwischen den FCZ-Pfosten an Silas Huber. Nun gibt der Captain der Zürcher seinen Rücktritt bekannt.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Am Samstag geht für den FC Zürich die Saison mit dem Heimspiel gegen Servette zu Ende – und Yanick Brecher macht da gleich ganz Schluss. Im Alter von 32 Jahren beendet der Goalie seine Profi-Karriere. Dies gibt der FCZ am Mittwochabend bekannt. Brecher werde «im Stadion Letzigrund das letzte Spiel für den Stadtclub bestreiten», verkünden die Zürcher in ihrer Medienmitteilung. Sportlich geht es für den FCZ dann um nichts mehr. Lausanne (9.) kann man nicht mehr überholen und von hinten (GC) droht seit dem Derby vom vergangenen Samstag keine Gefahr mehr.

«Ich bin vor 20 Jahren als 13-Jähriger mit grossen Träumen und Ambitionen zum FCZ gekommen. Nun blicke ich auf 20 wunderschöne Jahre beim Stadtclub zurück, darunter 15 Jahre als Profi und sieben Jahre als Captain. Ich durfte in dieser Zeit viele Highlights erleben mit dem Meistertitel 2022, drei Cupsiegen und mehreren Europacup-Teilnahmen. Ich bedanke mich bei der Vereinsführung, meinen Mannschaftskollegen und vor allem auch bei den Fans für den stets überragenden Support in guten wie in schwierigen Zeiten», erklärt Brecher.

Während dieser Saison musste Brecher seinen Stammplatz zwischen den Pfosten an Silas Huber (20) abtreten. Brecher wurde daraufhin von Interimscoach Carlos Bernegger für den Match gegen Lausanne Ende April wieder ins Tor beordert, nur um danach wieder auf die Bank gesetzt zu werden. Gegen Servette darf der 32-Jährige zum Abschluss seiner Profi-Karriere noch einmal ran. Zum insgesamt 367. Mal läuft er dann für den FCZ auf. Anschliessend bleibt er dem Verein als Botschafter erhalten.

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