Es läuft die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Goalie Simon Simoni der nächste Fehler unterläuft. Es ist sein dritter im dritten Spiel für Luzern. Was macht man als FCL jetzt mit seinem Goalie, fragen sich Tobias Wedermass und Florian Raz im Podcast «FORZA!».
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