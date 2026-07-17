Der FC Basel verstärkt seine Offensive: Vom englischen Zweitligisten Queens Park Rangers stösst Zan Celar ans Rheinknie. In der Super League sorgte der Slowene schon für Furore.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Er war einst ihr bester Torschütze, nun kehrt Zan Celar in die Super League zurück: Der slowenische Stürmer wechselt zum FC Basel und unterschreibt am Rheinknie einen Vertrag bis im Sommer 2029, wie der Verein am Freitagmorgen mitteilt. Gemäss Transfer-Insider Fabrizio Romano überweisen die Basler knapp 1,4 Millionen Franken an die Queens Park Rangers.

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Der 27-jährige Celar verfügt über reichlich Erfahrung in der höchsten Schweizer Spielklasse: In drei Saisons in Lugano bestritt Celar 95 Pflichtspiele und erzielte dabei 40 Tore – er netzte also fast in jedem zweiten Spiel ein. 2023/24 kürte er sich mit 14 Treffern ex aequo mit Yverdons Kevin Carlos und St. Gallens Chadrac Akolo zum Torschützenkönig. 2022 hatte er mit insgesamt vier Toren zudem entscheidenden Anteil am Cup-Sieg der Tessiner.

Seither ist die einstige Tormaschine aber etwas ins Stocken geraten: Nach seinem Wechsel zu QPR in die zweite englische Liga im Sommer 2024 erzielte er in 19 Spielen nur zwei Tore, dann beendete eine Oberschenkelverletzung seine Saison frühzeitig.

In der letzten Spielzeit ist er an Fortuna Düsseldorf in die zweite Bundesliga ausgeliehen gewesen, wo er aber ohne Torerfolg blieb. Nun soll seine Karriere in der Schweiz wieder Schwung aufnehmen.

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