Am Ursprung der frühen St. Galler Führung steht, dass Houboulang Mendes den Ostschweizer Couloirspieler Chima Okoroji flanken lässt, obwohl dieser den Ball nur in extremis erreicht. Diese Flanke hätte der Rechtsverteidiger verhindern müssen. So gibts eine 3. Wie auch für Bradley Mazikou für ein ziemlich dämliches Handspiel, das zum Penalty für die Ostschweizer führt. Vorne kommt von Mathis Lambourde sehr wenig, weshalb es dem Franzosen auch nicht zur 4 reicht. Und auch der mit einer Ein- und wieder Auswechslung im selben Spiel bereits maximal bestrafte Tiemoko Ouattara kriegt von Blick noch die 3 hinterher. Eine 5 erhält nur Jesper Karlsson für sein wunderschönes Anschlusstor und für auch sonst grosse Initiative. Ein sehr interessanter Spieler. Für die Übrigen gibts eine 4.
Füge jetzt Servette deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
12
7
23
4
FC St. Gallen
12
-3
19
5
FC Zürich
11
-3
17
6
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Vaduz
12
-1
10
10
FC Thun
11
-11
10
11
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
11
-10
6