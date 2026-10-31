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Servette-Noten gegen den FCSG
Bei Servette-Pleite überzeugt nur ein Spieler

Ein Servettien steht zu weit weg, ein anderer verursacht einen Penalty – beide sind ungenügend. Wer hat in der Ostschweiz dagegen überzeugt? Hier kommen die Servette-Noten zur 1:2-Niederlage gegen St. Gallen.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Frühes Tor: Boukhalfa lässt St. Gallen nach sechs Minuten jubeln.
Foto: keystone-sda.ch
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Alain KunzReporter Fussball

Am Ursprung der frühen St. Galler Führung steht, dass Houboulang Mendes den Ostschweizer Couloirspieler Chima Okoroji flanken lässt, obwohl dieser den Ball nur in extremis erreicht. Diese Flanke hätte der Rechtsverteidiger verhindern müssen. So gibts eine 3. Wie auch für Bradley Mazikou für ein ziemlich dämliches Handspiel, das zum Penalty für die Ostschweizer führt. Vorne kommt von Mathis Lambourde sehr wenig, weshalb es dem Franzosen auch nicht zur 4 reicht. Und auch der mit einer Ein- und wieder Auswechslung im selben Spiel bereits maximal bestrafte Tiemoko Ouattara kriegt von Blick noch die 3 hinterher. Eine 5 erhält nur Jesper Karlsson für sein wunderschönes Anschlusstor und für auch sonst grosse Initiative. Ein sehr interessanter Spieler. Für die Übrigen gibts eine 4.

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