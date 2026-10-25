Eine Glanzleistung der Sittener ist es gegen Lausanne nicht, doch die Mannschaft von Didier Tholot nutzt das Talent ihrer Stürmer, um das einzige Tor des Spiels zu erzielen – die drei Beteiligten erhalten deshalb die Note 5. Der Rest ist genügend, weil Sion eine frühere Entscheidung verpasst, den Vorsprung aber anschliessend über die Zeit rettet. Nach zuletzt mässigen Auftritten ist das wohl das Wichtigste für die Sittener.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
11
-10
6