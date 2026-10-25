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Die Sion-Noten zum Sieg gegen Lausanne
Beim Mini-Heimsieg überzeugen nur drei Spieler wirklich

Sion feiert gegen Schlusslicht Lausanne einen knappen Heimsieg, wobei es nicht wirklich überzeugen kann. Wer hat wie abgeschnitten? Hier kommen die Sion-Noten zur Partie gegen die Waadtländer.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Sion jubelt nach 33 Minuten über die Führung.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Thomas Freiburghaus

Eine Glanzleistung der Sittener ist es gegen Lausanne nicht, doch die Mannschaft von Didier Tholot nutzt das Talent ihrer Stürmer, um das einzige Tor des Spiels zu erzielen – die drei Beteiligten erhalten deshalb die Note 5. Der Rest ist genügend, weil Sion eine frühere Entscheidung verpasst, den Vorsprung aber anschliessend über die Zeit rettet. Nach zuletzt mässigen Auftritten ist das wohl das Wichtigste für die Sittener.

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TD
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11
25
31
2
BSC Young Boys
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11
17
25
3
FC Sion
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11
7
22
4
FC Zürich
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11
-3
17
5
Servette FC
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
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11
-4
16
7
FC Basel
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11
-3
14
8
FC Luzern
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11
-6
12
9
FC Thun
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11
-11
10
10
FC Vaduz
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11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
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11
-13
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12
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6
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