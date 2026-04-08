Die Partie gegen Luzern (3:0) endete für Joël Mall im Spital: Der Servette-Keeper zog sich drei Rippenbrüche zu. Damit ist klar: Er wird den Genfern bis Ende Saison fehlen.

Die Hiobsbotschaft verkündet Servette auf Social Media: «Unser Torhüter leidet an drei gebrochenen Rippen und wird bis zum Ende der Saison nicht zur Verfügung stehen.» Gemeint ist Joël Mall (35), der am Ostermontag beim 3:0-Heimsieg gegen Luzern nach einem harten Zusammennprall kurz vor der Stundenmarke hat verletzt ausgewechselt worden.

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Ein Rippenbruch hat sich am Montagabend schon angedeutet. Auf Instagram schrieb Mall vom Spitalbett aus: «Drei Rippen für drei Punkte.» Seinen Platz im Servette-Tor wird der nominelle Captain Jérémy Frick (33) einnehmen, der in dieser Saison in der Super League sechsmal auf dem Platz gestanden hat, grosse Teile der Rückrunde aber selbst verletzt verpasst hat.

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