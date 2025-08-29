DE
FR
Abonnieren

Double-Sieger 2023
YB lässt Rrudhani ziehen

Nach eineinhalb Jahren Leihe verlässt Donat Rrudhani YB nun fix. Er wechselt zu Sion.
Publiziert: vor 40 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Donat Rrudhani setzt seine Karriere bei Sion fort.
Foto: PIUS KOLLER

Die Zeit von Donat Rrudhani bei YB ist nach 49 Spielen definitiv abgelaufen. Der 26-jährige Kosovare wechselt zu Sion, wie die Berner mitteilen.

Rrudhani gewannt mit den Bernern zwar 2023 das Double. Seit eineinhalb Jahren war der Mittelfeldspieler aber immer ausgeliehen. Zuerst eine halbe Saison an Lausanne und zuletzt ein Jahr an Luzern. 

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
BSC Young Boys
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
4
7
12
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
8
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Luzern
FC Luzern
4
1
7
5
FC Basel
FC Basel
4
1
6
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
7
FC Zürich
FC Zürich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-2
2
11
FC Winterthur
FC Winterthur
4
-6
2
12
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen