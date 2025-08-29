YB lässt Rrudhani ziehen

Nach eineinhalb Jahren Leihe verlässt Donat Rrudhani YB nun fix. Er wechselt zu Sion.

Donat Rrudhani setzt seine Karriere bei Sion fort. Foto: PIUS KOLLER

Die Zeit von Donat Rrudhani bei YB ist nach 49 Spielen definitiv abgelaufen. Der 26-jährige Kosovare wechselt zu Sion, wie die Berner mitteilen.

Rrudhani gewannt mit den Bernern zwar 2023 das Double. Seit eineinhalb Jahren war der Mittelfeldspieler aber immer ausgeliehen. Zuerst eine halbe Saison an Lausanne und zuletzt ein Jahr an Luzern.

