1/7 Ekstase pur beim FC Thun nach dem 2:1-Sieg gegen Lugano. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Es ist die perfekte Rückkehr von Thun in die Super League. Die grosse Figur? Leonardo Bertone. Der Routinier versenkt beim 2:1-Sieg gegen Lugano sowohl den Penalty als auch einen Freistoss aus über 20 Meter. Zusammen mit Justin Roth bildet er eine Mauer im Mittelfeld. Aber auch viele andere überzeugen im Kollektiv der Berner Oberländer.

Allerdings schiessen sie zu oft, ohne auf das Tor zu zielen. Sinnbildlich dafür ist Stürmer Elmi Rastoder, der darüber hinaus auch noch eine Grosschance vergibt. Wer darüber hinaus heraussticht, ist Goalie Niklas Steffen, der deutlich mehr zu tun hat als sein Gegenüber Amir Saipi und sich keine Blösse gibt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Nils Reichmuth bis 66., Ethan Meichtry bis 66., Christopher Ibay bis 71., Michael Heule bis 79., Justin Roth bis 79., Mattias Käit ab 66., Valmir Matoshi ab 66., Marc Gutbub ab 71., Jan Bamert ab 79.,Vasilije Janjicic 79. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Lugano-Spieler abgeschnitten

Bei Lugano dagegen muss man die Partie in zwei Teilen betrachten. Bis zum 1:0 ist es ein Okay-Auftritt der Tessiner. Praktisch alle waren mindestens auf eine genügende Note aus. Doch dann verursachen sie zwei sehr leichtsinnige Fouls (eines führt zum Penalty, der andere zum Freistoss), welche die Niederlage verursachen. Mattia Croci-Torti sagt an der Pressekonferenz, dass er wütend sei, weil der Mannschaft der Mut fehlte.

Dabei muss man neben den Einwechselspieler, die zu wenig Schwung und Personalität hereinbrachten, an Rechtsverteidiger Zachary Brault-Guillard denken, der den Penalty verursacht und wie letztes Jahr ein Unsicherheitsfaktor ist im Kollektiv der Tessiner. Schwierig war auch das Debüt in der Super League von Damian Kelvin. Bis anhin spielte er in der Promotion League. Und noch merkt man es, dass er sich an das höhere Niveau gewöhnen muss.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Mattia Bottani bis 60., Ousmane Doumbia bis 60., Yanis Cimignani bis 60., Zachary Brault-Guillard bis 69., Damian Kelvin bis 74., Ezgjan Alioski ab 60., Renato Steffen ab 60., Hadj Mahmoud ab 60., Mattia Zanotti ab 69., Daniel Dos Santos ab 74. (Zanotti und Dos Santos zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.