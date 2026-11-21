Eine starke Mannschaftsleistung des FC Sion! Wenn man einen einzelnen Spieler hervorheben müsste, dann wäre es Ilyas Chouaref, der den linken Servette-Aussenverteidiger Lilian Njoh während der gesamten ersten Halbzeit auf die Folter spannt. Ausserdem bereitet er mit einer perfekten Flanke das 2:0 durch Rilind Nivokazi vor.

Sehr aktiv ist auch Théo Berdayes, der wie immer viel Einsatz zeigt und technisch sehr präzise agiert. Auch Numa Lavanchy verdient eine gute Note für seinen Einsatz auf seiner Seite, seine Erfahrung und die Flanke zum 1:0 auf Donat Rrudhani.

Ein starkes Spiel zeigt zudem Jan Kronig, der regelmässig Kreshnik Hajrizi entlastet – der Verteidiger hat zu Beginn des Spiels grosse Schwierigkeiten gegen Jemy Sida. Ali Kabacalman bestimmt wie immer das Tempo im Mittelfeld. Anthony Racioppi zeigt zwar keine herausragende Leistung, feiert aber ein weiteres Spiel ohne Gegentor. Paradoxerweise sind die beiden Torschützen der Walliser Mannschaft, Donat Rrudhani und Rilind Nivokazi, nicht die besten Spieler ihres Teams.

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