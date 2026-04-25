Was für eine schwache erste Halbzeit des FC Zürich. David Vujevic hat beim 0:2 und 0:3 Pech, wird aber auch von Goalie Yanick Brecher nicht unterstützt. Carlos Bernegger hätte zur Pause die ganze Mannschaft auswechseln können, entschied sich aber für Matthias Phaëton, Sebastian Walker und Valon Berisha. Kein Spieler erreicht genügende Leistungen. Lindrit Kamberi ist noch der Beste und überzeugt sogar nach der Pause. Die drei Einwechslungen zur Halbzeit tragen immerhin dazu bei, das Team zu stabilisieren.
Hinweis: 46. Reverson für Phaëton, Comenencia für Berisha, Sauter für Walker; 69. Kransiqi für Cavaleiro, Reichmuth für Perea (beide zu kurz für eine Bewertung).
Und so haben die Lausanne-Spieler abgeschnitten
Mehrere Spieler schienen wie ausgewechselt, allen voran Nicky Beloko und Brandon Soppy, die nach dem Abgang von Peter Zeidler wieder wie richtige Fussballer wirkten. Jamie Roche zeigte – wie so oft – eine starke Leistung, während Alban Ajdini trotz fehlendem Rhythmus einen sehr guten Eindruck hinterliess. Einziger ungenügender Lausanner war Theo Bair, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde.
Hinweis: 55. Mollet für Beloko, Bair für Janneh; 68. Renovales für Ajdini (zu kurz für eine Bewertung); 80. Traoré für Butler-Oyedeji, Ngonzo für Poaty (beide zu kurz für eine Bewertung).
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
34
37
74
2
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
34
13
60
4
FC Basel
33
6
53
5
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
33
5
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
34
4
43
2
FC Lausanne-Sport
34
-7
42
3
Servette FC
33
0
40
4
FC Zürich
34
-21
34
5
Grasshopper Club Zürich
34
-26
27
6
FC Winterthur
33
-51
19