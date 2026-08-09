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Die Noten gegen den FCB
Zwölf Ungenügende – das Thuner Albtraum-Zeugnis

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Thun-Spieler zur 2:4-Niederlage gegen Basel.
Publiziert: 09.08.2026 um 21:26 Uhr
|
Aktualisiert: 10.08.2026 um 08:26 Uhr
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Zwei Tore, zwei Assists: Asane Sow ist Basels Matchwinner beim Sieg gegen Thun.
Foto: Getty Images
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Lucas WerderReporter Fussball

Drei Tage nach dem 3:0 im Quali-Hinspiel der Europa League gegen Vikingur nimmt Thun-Coach Gian-Luca Privitelli gegen den FCB gleich sechs Änderungen in seiner Startelf vor. Die drei Verteidiger Jan Bamert, Nicolas Bürgy und Fabio Fehr lässt er im Joggeli aber erneut von Beginn an laufen – auch mangels Alternativen. Diesen Entscheid bezahlt der Meister schon in der Startphase, als Bamert erst das Kopfball-Duell gegen Celar verliert und Vorlagengeber Olaigbe danach Bürgy davonläuft. Einen besonders unglücklichen Nachmittag erlebt Fehr, der mit FCB-Rakete Sow komplett überfordert ist und sich beim dritten Gegentor auch noch von Celar austanzen lässt.

Schwach präsentiert sich auch das Mittelfeld, in dem Abräumer Zoukit anzusehen ist, dass er bereits am Donnerstag über 70 Minuten auf dem Platz gestanden ist. Dass ihm gegen den FCB sein erstes Saisontor gelingt, dürfte Layton Stewart genauso egal sein, wie dass er neben Marc Gutbub als einziger Spieler seines Teams die Rückreise ins Berner Oberland mit einer genügenden Note antritt.

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FC St. Gallen
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FC Sion
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FC Basel
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3
2
6
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3
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