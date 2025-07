1/7 Lausanne schlägt Winterthur in extremis. Foto: keystone-sda.ch

Bastien Feller Sportjournalist

Lausanne tritt gegen Winterthur insgesamt engagierter auf. Trotz der erneut enttäuschenden Leistung von Konrad de la Fuente haben die Waadtländer den Sieg am Sonntag verdient. Damit kann Peter Zeidler seinen 100. Super-League-Sieg feiern.

Hinweis: De la Fuente bis 46., Mouanga bis 66., Sow bis 66, Ajdini bis 82., Sène bis 89. Minute. Lekoueiry ab 46., Soppy ab 66., Okoh ab 66., Traoré ab 81., Butler-Oyedeji ab 89. Minute. (Lekoueiry 5, die restlichen zu kurz für eine Bewertung)

Und so haben die Winti-Spieler abgeschnitten

Langweilig wird es in der Tuilière nicht: Winterthur geht gleich zweimal in Führung – beide Male entgegen dem Spielverlauf. Erst trifft Brian Beyer kurz vor der Pause, dann stellt Christian Gomis den Vorsprung wieder her. Nur wenige Minuten zuvor hat der starke Gaoussou Diakité für Lausanne ausgeglichen.

Hinweis: Ulrich bis 65., Jankewitz bis 65., Schneider bis 73., Beyer bis 82., Gomis bis 82. Minute. Cueni ab 65, Diaby ab 65., Stillhart ab 73., Mühl ab 82., Golliard ab 82. Minute. (alle zu kurz für eine Bewertung)

