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«Haben verdient verloren»
Di Giusto spricht nach Niederlage Klartext

Auch nach der Länderspielpause bleibt alles beim Alten. Lugano siegt gegen Luzern zu Hause mit 4:0. Die Tessiner dominieren und gewinnen hochverdient. «Wir haben verdient verloren» meint Matteo Di Gusto nach dem Spiel.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
14
5
Servette FC
Servette FC
10
1
13
6
FC Basel
FC Basel
9
0
13
7
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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