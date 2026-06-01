DE
FR
Abonnieren

«Der verdiente Lohn»
Sohn von Sportchef Meyer erhält Profivertrag beim FCL

Der FC Luzern setzt weiter auf die Jugend und stattet gleich zwei Nachwuchsspieler mit Profiverträgen aus.
Publiziert: 17:29 Uhr
Kommentieren
Sascha Meyer kommt bereits auf fünf Super-League-Einsätze.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Sascha Meyer (20) gehört ab sofort fix der ersten Mannschaft des FC Luzern an. Der Sohn von Sportchef Remo Meyer (45) hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben, dieser bindet den Stürmer bis 2029 an den FCL. Mit Verteidiger Erblin Sadikaj (18) statten die Innerschweizer zudem einen weiteren Nachwuchsspieler mit einem Profivertrag bis 2029 aus.

«Die Profiverträge sind der verdiente Lohn für die konsequente und seriöse Arbeit, die Erblin und Sascha auf ihrem Weg durch alle Nachwuchsstufen gezeigt haben. Beide konnten in den Nachwuchsteams bereits auf ihre individuelle Art Verantwortung übernehmen», erklärt Sportchef Remo Meyer.

Sowohl Sascha Meyer als auch Sadikaj haben ihre Super-League-Feuertaufe bereits hinter sich gebracht. Meyer debütierte Anfang Dezember 2023 in Lugano in der höchsten Schweizer Spielklasse, Sadikaj gab sein Super-League-Debüt vor zweieinhalb Monaten zu Hause gegen Winterthur. 

Noch näher dran am FC Luzern

Füge jetzt den FCL deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Luzern
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Luzern
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Luzern
FC Luzern
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Luzern
        FC Luzern
        Super League
        Super League