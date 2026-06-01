Sohn von Sportchef Meyer erhält Profivertrag beim FCL

Der FC Luzern setzt weiter auf die Jugend und stattet gleich zwei Nachwuchsspieler mit Profiverträgen aus.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Sascha Meyer (20) gehört ab sofort fix der ersten Mannschaft des FC Luzern an. Der Sohn von Sportchef Remo Meyer (45) hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben, dieser bindet den Stürmer bis 2029 an den FCL. Mit Verteidiger Erblin Sadikaj (18) statten die Innerschweizer zudem einen weiteren Nachwuchsspieler mit einem Profivertrag bis 2029 aus.

«Die Profiverträge sind der verdiente Lohn für die konsequente und seriöse Arbeit, die Erblin und Sascha auf ihrem Weg durch alle Nachwuchsstufen gezeigt haben. Beide konnten in den Nachwuchsteams bereits auf ihre individuelle Art Verantwortung übernehmen», erklärt Sportchef Remo Meyer.

Sowohl Sascha Meyer als auch Sadikaj haben ihre Super-League-Feuertaufe bereits hinter sich gebracht. Meyer debütierte Anfang Dezember 2023 in Lugano in der höchsten Schweizer Spielklasse, Sadikaj gab sein Super-League-Debüt vor zweieinhalb Monaten zu Hause gegen Winterthur.

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