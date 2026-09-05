Kurz vor Ende des Transferfensters könnte Sion noch einen Offensivspieler verlieren. Derweil ist Didier Tholot stolz auf den Sieg gegen Basel. Das Sion-Inside vor dem Thun-Spiel.

Die News der Woche

Sion ist nicht mehr eine Mannschaft, die nur auf Konter setzt. Didier Tholot gelingt derzeit der Übergang von einer defensiv starken Mannschaft, die Druck aushalten kann, zu einem stabilen Kollektiv, das sein Spiel durchsetzen kann – auch im Joggeli gegen Basel. Dem Trainer lag es am Herzen, zu beweisen, dass auch er ein qualitativ hochwertiges Zusammenspiel entwickeln kann, was nun die ganze Schweiz sieht. Sion spielt mittlerweile mit grosser Sicherheit und kann jeden Gegner in der Schweiz dominieren.

Die grosse Frage

Steht der FC Sion kurz davor, in dieser Transferperiode einen Offensivspieler zu verlieren? Bei Winsley Boteli scheint die Ungewissheit beseitigt zu sein, doch bei Rilind Nivokazi, der von Orenburg umworben wird, und Ilyas Chouaref, für den es Angebote aus der Türkei gibt, bleibt sie bestehen. Bis Montag wird sich in keiner Angelegenheit etwas tun, und Sportdirektor Barthélémy Constantin versichert, dass die Verletzung des maltesischen Nationalspielers nichts mit diplomatischen Spielchen zu tun hat, sondern echt ist.

Gesagt ist gesagt

«Der Sieg in Basel ist ein Signal an uns selbst, das uns zeigt, dass wir mit dem, was wir gerade tun, auf dem richtigen Weg sind. Das ist ein Signal an die Spieler, an die Mannschaft, an den Verein und an die Fans», sagt Trainer Didier Tholot.

Die Blick-Prognose

Gegen Lugano hat Sion nicht nur das Spiel verloren, sondern auch die Heimserie ohne Niederlage. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Thun am Sonntag dafür teuer bezahlen wird, auch wenn der Verein aus dem Berner Oberland dem FC Sion in den letzten Jahren nicht besonders gut lag. Selbst mit einem Tag weniger Pause (Sion spielte am Donnerstag in Basel, Thun empfing am Mittwoch Lausanne) wird die neue kollektive Stärke der Mannschaft von Didier Tholot der Schlüssel zum Erfolg sein. Winsley Boteli hat in dieser Saison elf Spiele bestritten und in neun davon ein Tor erzielt. Thun ist gewarnt…

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Marquinhos; Kabacalman, Sylla, Baltazar; Surdez, Boteli, Rrudhani.

Wer fehlt?

Kreshnik Hakrizi (verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 6 Runden:

Boteli 4,8 Surdez 4,5 Rrudhani 4,5

Hier gehts zur Übersicht aller Sion-Noten.

Der Schiedsrichter

Mirel Turkes und sein Team pfeift das Spiel im Tourbillon. Als VAR assistiert der Spitzenschiedsrichter Sandro Schärer.

Der Gegner

Der FC Thun hat jetzt zwei Ligaspiele in Folge nicht mehr verloren. Immerhin. Doch der Auftritt gegen Lausanne unter der Woche war zu Beginn nicht überzeugend. Doch am Schluss zählen die Punkte und von diesen können die Thuner nach dem schwachen Saisonstart definitiv gebrauchen – hier gehts zum Inside der Berner Oberländer.

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7 Runde

Sa., YB – Luzern, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Lausanne, 18.00 Uhr

Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr

So., Servette – St. Gallen 14.00 Uhr

So., FCB – Lugano 16.30 Uhr

So., Sion – Thun 16.30 Uhr