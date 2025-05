1/6 Xherdan Shaqiri hat beim FCB voll eingeschlagen. Foto: BENJAMIN SOLAND

Shaqiri hat 34 Skorerpunkte in 33 Spielen gesammelt

Während sich die Kardinäle in Rom erst am 7. Mai zum Konklave einschliessen, hat die Stadt Basel ihr neues Oberhaupt längst gefunden. Symbolisch dafür hat die Muttenzerkurve am vergangenen Wochenende während des Cup-Halbfinals gegen Lausanne (3:2-Sieg n.V.) weissen Rauch aufsteigen lassen. Und auf einem grossen Banner feierlich verkündet: «Habemus Xherdan!»

Seit Xherdan Shaqiri (33) im letzten August in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist, hat der FCB zurück in die Erfolgsspur gefunden. Und daran hat der Captain den grössten Anteil. Unglaubliche 34 Skorerpunkte hat er in 33 Spielen in Liga und Cup gesammelt. Dank Shaqiri träumt der einstige Seriensieger in beiden Wettbewerben plötzlich wieder vom Titel.

Autogramme vor Trainingsstart

Lange hatten sich die Basler Fans gedulden müssen, um ihrem alten und neuen Liebling wieder regelmässig nahezukommen. Nach Monaten, in denen die Mannschaft hauptsächlich hinter verschlossenen Türen trainiert hat, finden seit einigen Wochen wieder regelmässig öffentliche Trainingseinheiten statt. So auch am Mittwochnachmittag. Eine Gelegenheit, die sich vor allem viele junge FCB-Fans nicht nehmen lassen wollen.

Als Shaqiri kurz vor 14 Uhr als einer der ersten Spieler mit dem Velo auf dem Trainingsgelände einfährt, wird er gleich von mehreren Kindern umzingelt. Geduldig schreibt der 125-fache Nati-Spieler Autogramme und posiert für Fotos, bevor er den Trainingsplatz betritt.

«Er ist einer meiner Lieblingsspieler. Darum habe ich mich sehr gefreut, dass er zurück ist. Ohne Shaqiri würden wir sicher nicht um den Titel spielen», ist Yannick (9) aus Aesch BL überzeugt. Und auch Cyril (29) aus Basel findet: «Ohne Shaqiri würde gar nichts laufen. Dank ihm ist in dieser Saison vieles möglich.»

Selina (22) aus Olten SO ist der Meinung, dass sich beim FCB dank des Rückkehrers einiges verändert hat. «Er hat in Basel wieder eine Euphorie ausgelöst. Das Stadion ist voll, und wir spielen endlich wieder oben mit.» Gian (15) sieht es genau gleich: «Nach dieser schlechten letzten Saison ist es schon krass, was er bewirkt hat. Er hat einen Aufwind gebracht. Für die ganze Stadt und die Region ist das sensationell!»

Fast 30'000 Trikots verkauft

Logisch ist das Trikot mit der Nummer 10 auch jenes, das während des öffentlichen Trainings am häufigsten zu erspähen ist. Insgesamt hat der FCB in dieser Saison fast 30'000 Shirts verkauft. Mit riesigem Abstand ein neuer Rekordwert! Auch hier hat Shaqiri seinen Anteil dazu beigetragen. Rund 70 Prozent der Leibchen sind mit Beflockung verkauft worden. Jedes Dritte davon mit Shaqiri-Aufdruck.

Doch nicht nur bei den sportlichen Resultaten und den verkauften Trikots ist der Shaq-Effekt messbar. Auch die Zuschauerzahlen des FCB sind durch Shaqiris Rückkehr merklich angestiegen. Lag der Schnitt in den vergangenen drei Saisons jeweils bei knapp unter 22’000 Fans, sind es in dieser Spielzeit 25’200. Schon jetzt ist es der beste Wert seit der Saison 2017/2018.

Selbstverständlich hängt dieser Aufschwung auch mit der guten Basler Saison zusammen. Der Einfluss von Shaqiri lässt sich aber dennoch nicht wegdiskutieren. Im ersten Heimspiel der Saison gegen Lugano pilgerten nur 19'866 Zuschauende ins Joggeli. Beim zweiten Saisonspiel gegen Yverdon – Shaqiris Debüt – waren es 30'013. Seither sind es nie weniger als 20'000 Fans gewesen.

Das Spitzenspiel gegen Servette am Sonntag dürfte den Zuschauerschnitt in dieser Saison noch einmal etwas nach oben drücken. Papst Shaqiri sei Dank.