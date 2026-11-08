Wer wie Albian Ajeti auf Höhe Mittellinie derart ungestüm in den Zweikampf steigt, braucht sich über eine Rote Karte nicht zu wundern. Und auch nicht darüber, zum schlechtesten Spieler der Partie gewählt zu werden. Ebenfalls keinen guten Nachmittag erwischt Ersatzgoalie Felix Gebhardt, der für den am Rücken verletzten David von Ballmoos in die Hosen muss. Am Ende stehts 0:5. Und kein einziger Luganesi ist genügend.

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