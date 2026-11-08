Wer wie Albian Ajeti auf Höhe Mittellinie derart ungestüm in den Zweikampf steigt, braucht sich über eine Rote Karte nicht zu wundern. Und auch nicht darüber, zum schlechtesten Spieler der Partie gewählt zu werden. Ebenfalls keinen guten Nachmittag erwischt Ersatzgoalie Felix Gebhardt, der für den am Rücken verletzten David von Ballmoos in die Hosen muss. Am Ende stehts 0:5. Und kein einziger Luganesi ist genügend.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
13
21
34
2
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
13
11
26
4
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
0:0
13
-1
21
6
Servette FC
0:0
13
1
17
7
FC Basel
2:2
13
-4
15
8
FC Thun
2:2
13
-10
14
9
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
13
-11
7