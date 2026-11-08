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Lugano-Noten gegen St. Gallen
Der Leader enttäuscht – Trio fällt komplett durch

Leader Lugano kommt in der Ostschweiz unter die Räder und verliert erstmals in dieser Saison. Wer hat wie abgeschnitten? Hier kommen die Lugano-Noten zum 0:5 in St. Gallen.
Publiziert: vor 3 Minuten
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St. Gallen zwingt das bislang so starke Lugano deutlich in die Knie.
Foto: Toto Marti
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Stefan KreisReporter Fussball

Wer wie Albian Ajeti auf Höhe Mittellinie derart ungestüm in den Zweikampf steigt, braucht sich über eine Rote Karte nicht zu wundern. Und auch nicht darüber, zum schlechtesten Spieler der Partie gewählt zu werden. Ebenfalls keinen guten Nachmittag erwischt Ersatzgoalie Felix Gebhardt, der für den am Rücken verletzten David von Ballmoos in die Hosen muss. Am Ende stehts 0:5. Und kein einziger Luganesi ist genügend.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
13
21
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
FC Sion
13
11
26
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
FC Zürich
0:0
13
-1
21
6
Servette FC
Servette FC
0:0
13
1
17
7
FC Basel
FC Basel
2:2
13
-4
15
8
FC Thun
FC Thun
2:2
13
-10
14
9
FC Luzern
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
-11
7
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
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