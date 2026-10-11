GC-Geldgeber schaut im Hopper-Trikot bei Pleite im Letzi zu

Bei der Pleite gegen YB sitzt der neue GC-Geldgeber Eric Li Ying auf der Tribüne. Zum ersten Mal seit der Übernahme des Klubs zeigt sich der Chinese im Letzigrund.

Für GC-Verhältnisse ist der Letzigrund am Sonntagnachmittag gut gefüllt. 7339 Fans sehen die 0:2-Pleite gegen YB im Stadion. Darunter auch ein ganz besonderer Gast: Eric Li Ying.

Der Chinese, der als Unternehmer ein geschätztes Vermögen von über 15 Milliarden Dollar angehäuft hat, ist der Geldgeber hinter der Bridge Football Group, zu der die Grasshoppers seit diesem Sommer gehören. Er zeigt sich zum ersten Mal seit der Übernahme des Rekordmeisters im Letzigrund. Zuvor besuchte er schon den Nervenkrimi im Barrage-Rückspiel gegen Aarau.

Kappe von China-Klub

Li sitzt am Sonntag in der VIP-Loge unter dem Letzi-Dach bei GC-Präsident Ludovic Deléchat und CEO Richard Feuz. Dabei trägt er unter seiner schwarzen Jacke gut sichtbar ein GC‑Leibchen. Auf dem Kopf trägt er eine Kappe mit dem Logo des chinesischen Fussballklubs Shaanxi Union. Der Verein aus der Stadt Xi’an gehört ebenfalls zur Bridge Football Group. Genau wie der italienische Drittligist Pro Vercelli und der holländische Zweitligist Den Bosch.

Eric Li Ying war schon unter der Woche in Zürich. Gemäss Blick-Informationen wurde dem Geldgeber aus Asien in den letzten Tagen der GC-Campus in Niederhasli gezeigt.

Gespräch mit Boussatta

Am Sonntag gibts für ihn dann nichts zu jubeln. Er muss zusehen, wie seine Hoppers beim Debüt des neuen Trainers Olaf Janssen gegen YB mit 0:2 verlieren. Nach der Partie bleibt Li noch lange im Letzi und diskutiert intensiv mit Dries Boussatta, der ebenfalls bei Bridge arbeitet und bei den Hoppers unter anderem für die Transfers verantwortlich ist.

Immerhin zeigt GC vor den Augen des Geldgebers einen beherzten Auftritt. In der ersten Halbzeit wehrt sich der Rekordmeister tapfer gegen die starke YB-Offensive. Kurz nach der Pause lassen die Berner dann aber doch ihre Klasse aufblitzen und gehen dank eines Doppelschlags binnen weniger Minuten 2:0 in Führung.

Eine Führung, die YB dann bis zum Ende routiniert verwaltet. Von GC kommt offensiv nicht mehr viel. Ein Tor seiner Zürcher bekommt Eric Li Ying nicht zu sehen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos