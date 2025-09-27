Setzt der FC Luzern seine Auswärtsstärke auch beim Titelverteidiger fort? Die Statistik von Mario Frick gegen den FC Basel spricht nicht dafür. Das FCL-Inside.

Darum gehts Bei Bajrami wurde Nägel mit Köpfen gemacht

Und was passiert mit dem Vertrag von Frick?

Die News der Woche

Es ist erst zwei Monate her, als der FC Luzern Adrian Bajrami (23) von Benfica per Leihe verpflichtete. Zwar sicherte sich Sportchef Remo Meyer (44) eine Kaufoption. Doch es war aufgrund der finanziellen Situation schwierig vorauszusagen, ob der FCL diese ziehen wird. Nun herrscht aber bereits Gewissheit. Bajrami konnte fest verpflichtet werden und hat einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben, wie der Klub diese Woche vermeldete. «In Abstimmung mit Benfica konnten wir eine passende Lösung finden», lässt sich Meyer zitieren.

Die grosse Frage

Bleibt der FCL auch im dritten Auswärtsspiel ungeschlagen? Bisher hat die Mannschaft von Mario Frick (51) fern von der Swissporarena immer gepunktet. Gibts auch in Basel keine Pleite, dann sind die Zentralschweizer der einzige Klub, der in dieser und in der Vorsaison die ersten vier Auswärtspartien ohne Niederlage überstanden hat.

Gesagt ist gesagt

Sportchef Meyer hat in dieser Woche der «Luzerner Zeitung» ein ausführliches Interview gegeben. Dabei ging es unter anderem um die Zukunft des Trainers Frick. Im Sommer liebäugelte der Liechtensteiner bekanntlich mit dem Abgang in die Serie A. Er ist aber geblieben. Doch da Fricks Vertrag nächstes Jahr endet, ist es gut möglich, dass sich der Abschied nur um ein Jahr verzögern wird. Oder doch nicht? «Die Gespräche über die Zukunft haben bereits begonnen. Noch in diesem Jahr möchten wir wissen, wie es weitergeht», stellt Meyer klar.

Mögliche Aufstellung

Loretz; Dorn, Knezevic, Bajrami, Ciganiks; Abe, Owusu; Spadanuda, Di Giusto; Ferreira, Grbic.

Wer fehlt?

Löfgren, von Moos, Zimmermann (alle verletzt).

Neben dem Platz

Von einem Lieblingsgegner kann bei Mario Frick und dem FC Basel keine Rede sein. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2022 verlor der FC Luzern siebenmal in der Super League gegen den FC Basel. Nur gegen die Young Boys gab es in diesem Zeitraum mehr Niederlagen (mit acht).

Hast du gewusst, dass ...

Lucas Ferreira könnte mit 18 Jahren und 307 Tagen im Spiel gegen Basel der zweite Spieler in den letzten beiden Runden sein, der vor seinem 19. Geburtstag vier Super-League-Tore erzielt.

FCZ-Youngster Cheveyo Tsawa hat diese Marke am 13. September erreicht – allerdings saisonübergreifend. Davor war dies seit 2022 keinem Spieler mehr gelungen.

Aufgepasst auf

Xherdan Shaqiri und Matteo Di Giusto gehören zu den vier Top-Scorern der Liga in der laufenden Saison. Gleichzeitig sind sie die Spieler mit dem grössten Anteil an den Toren ihrer Teams: 58 Prozent bei Shaqiri (7 von 12), 56 Prozent bei Di Giusto (5 von 9).

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 6 Runden:

1. Ferreira 4,7

2. Di Giusto 4,5

3. Owusu 4,3

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic leitet die Partie, Michèle Schmölzer ist die VAR.

Der Gegner

«Ist das ein gutes Zeichen? Ich habe es lieber, wenn nach einem Spiel fünf, sechs Spieler mit Eisbeuteln herumlaufen.» – Was es mit diesem Zitat von FCB-Trainer Magnin auf sich hat, erfährst du im FCB-Inside, das hier erscheint.

7 Spieltag

Sa., Lugano – GC, 18 Uhr

Sa., Servette – Winterthur, 18 Uhr

Sa., FCZ – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., YB – Thun, 14 Uhr

So., Basel – Luzern, 16.30 Uhr

So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr

