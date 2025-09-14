DE
FCL-Noten zum 6. Spieltag
Trotz Pleite kommt eigentlich nur ein Luzerner schlecht weg

Der FC Luzern bleibt auch im dritten Heimspiel der Saison ohne Sieg. Wer hat bei der 1:2-Niederlage gegen YB wie abgeschnitten? Hier gibts die Noten.
YB schlägt Luzern in einem umkämpften Spiel mit 2:1.
Abwehrchef Stefan Knezevic hat die Luzerner Verteidigung im Griff. Allzu viele Topchancen hat YB trotz einer gewissen Dominanz nicht. Einzig bei Bedias 1:0 kommt Knezevic etwas zu spät. Aber: Credit an den Stürmer. Das war exzellent gemacht!

Stark ist auch Tyron Owusu im defensiven Mittelfeld. Schade, muss Taisei Abe früh raus. «Er ist weiter in seinem Alter, als es Ardon Jashari und Aleksandar Stankovic waren», sagt Trainer Mario Frick. Eine Fünf gibts auch für Youngster Lucas Ferreira (18) für sein blitzsauberes 1:1.

Julian von Moos hingegen bleibt weitestgehend unsichtbar. Ausser beim vermeintlichen 2:2. Sein Pech, dass es nicht zählte. Weil er schnörkellos vollendete, hätte es dann eine Vier statt eine Drei gekriegt. Hätte, hätte, Fahrradkette. Oder so.

Hinweis: Winkler ab 20., Ottiger ab 46., Ciganiks ab 68., Grbic ab 68., Kabwit ab 75. – Ciganiks, Grbic und Kabwit zu kurzer Einsatz für eine Bewertung. Abe bis 20., Spadanuda bis 46., Ferreira bis 68., Freimann bis 68., von Moos bis 75. – Abe zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.


Und so haben die YB-Spieler abgeschnitten

Die stärksten sind Chris Bedia und Edimilson Fernandes. Bedia wird immer besser, trifft zum dritten Mal. Vor allem aber ist der Franzose vorne immer anspielbar, lässt die Bälle gut abprallen, leitet sie weiter. Wie mit der Hacke bei der Vorbereitung des später nach VAR-Intervention aberkannten Treffers von Fernandes zum 1:0.

Womit wir beim Walliser wären, der im defensiven Mittelfeld das YB-Spiel bestimmt. Er ist der Pacemaker. Macht Tempo. Schaltet einen Gang zurück, wenn nötig. Auch eine Fünf gibts für die beiden Innenverteidiger Zoukrou und Benito, welche YB die «Abwehrschlacht» (O-Ton Trainer Giorgio Contini) heil überstehen lassen. Und für Monteiro, dessen unberechenbaren Rushes Dorn oft vor grösste Probleme stellen.

Abgefallen ist vor allem Armin Gigovic. Auch – aber nicht nur – wegen seiner beiden Böcke vor dem Luzerner 1:1.

Hinweis: Virginius ab 67., Raveloson ab 67., Lauper ab 81., Cordova ab 81., Pech ab 87. – alle zu kurzer Einsatz für eine Bewertung. Males bis 67., Gigovic bis 67., Bedia bis 81., Fassnacht bis 81., Fernandes bis 87.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
5
5
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-4
3
10
FC Lugano
FC Lugano
5
-6
3
11
Servette FC
Servette FC
5
-6
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
