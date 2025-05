1/6 Ist statistisch gesehen das derzeit beste Super-League-Talent: Bung Meng Freimann. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Spätestens nach einer Europa-Saison zum Vergessen ist auch rangmässig klar: Die Schweizer Super League ist nur noch Mittelmass, steht mittlerweile gerade mal auf Rang 17 der Uefa-Rangliste. Einstige Konkurrenten wie Tschechien, Norwegen oder Griechenland sind davongezogen.

Als solide Ausbildungsliga wird die Schweiz aber weiterhin gelten, Talente, die sich im internationalen Vergleich behaupten können, gibt es in der Super League gleich mehrere – so zumindest die Einschätzung des internationalen Zentrums für Sportstudien in Neuenburg. Dieses hat ein Datenmodell erstellt, dass die Aktionen aller U20-Spieler ausserhalb der Top-5-Ligen auf dem Platz bewertet und so einen Wert erstellt. Bei vier Talenten aus der Super League ist dieser so hoch, dass es in die Top-100 der Welt gereicht hat. Ligen wie etwa die Tschechische oder die Norwegische sind gar nicht vertreten. Die griechische Liga hat mit zwei erwähnten Talenten nur halb so viel wie die Schweiz.

So funktioniert das Modell Das Modell stützt sich auf zwei zentrale Werte. Erstens: «Packing» – es zeigt, wie viele Gegenspieler ein Spieler mit einer Aktion überspielt. Zweitens: der Expected-Threat-Wert. Er misst, wie stark ein Pass, Dribbling oder Abschluss die Wahrscheinlichkeit auf ein Tor erhöht. Zusätzlich werden die Werte nach dem Spielniveau gewichtet. Berücksichtigt werden nur U20-Spieler mit genügend Einsatzzeit. Das Modell stützt sich auf zwei zentrale Werte. Erstens: «Packing» – es zeigt, wie viele Gegenspieler ein Spieler mit einer Aktion überspielt. Zweitens: der Expected-Threat-Wert. Er misst, wie stark ein Pass, Dribbling oder Abschluss die Wahrscheinlichkeit auf ein Tor erhöht. Zusätzlich werden die Werte nach dem Spielniveau gewichtet. Berücksichtigt werden nur U20-Spieler mit genügend Einsatzzeit. Mehr

Ajax-Topstar ist das wertvollste Talent

Das Luzerner Innenverteidiger-Talent Bung Meng Freimann (19) ist nach Punkten der am höchsten gerankte Super-Ligist. Dahinter folgen FCZ-Talent Cheveyo Tsawa (18), GC-Stürmer Nestory Irankunda (19) und der Luzerner Mittelfelddirigent Aleksandar Stankovic (19). Sortiert man die Liste hingegen nach den aktuellen Marktwerten der Spieler, sieht es anders aus. Der von Inter in die Zentralschweiz verliehene Stankovic steht mit einem Marktwert von 6,6 Millionen Euro an der Spitze. Dahinter folgen Irankunda (6,3 Millionen Euro), Tsawa (3,5 Millionen Euro) und Freimann (2,6 Millionen Euro).

Der derzeit teuerste U20-Spieler ausserhalb der Top-5-Ligen ist Ajax-Supertalent Jorrel Hato mit einem Marktwert von 52,7 Millionen Euro. Den höchsten Skore weist Porto-Mittelfeldmann Rodrigo Mora auf.

