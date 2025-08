Fussball-Leckerbissen am Mittwochabend: YB ist zu Gast beim FC Basel (20.30 Uhr). Wie es um den umworbenen Athekame steht, was Males erstaunt, und welches Debüt Fabian Lustenberger gab, erfährst du im YB-Inside.

1/7 Im Fokus vor dem Knüller: Zachary Athekame. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts Die Zahlen zum möglichen Athekame-Deal

Males über das Duell mit seinen Ex-Kollegen

Lustenbergers Debüt im illustren Kreis

... und vieles mehr zum YB-Kracher gegen den FCB Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alain Kunz Reporter Fussball

Breaking

Ein Schock für YB am Abend vor dem Knüller gegen Basel: Neuzugang Edimilson Fernandes (29) muss das Abschlusstraining vorzeitig verletzt abbrechen. Mehr dazu hier.

Die News der Woche

Viel Zeit blieb den Bernern nicht, sich über die miserable zweite Halbzeit in Winterthur (1:1) zu ärgern, die ihnen zwei Punkte kostete und Captain Loris Benito zur Erkenntnis brachte, dass es nicht reiche, Fehler zu erkennen, sondern Learnings auch umgesetzt werden müssten. Und schon am Montag konnten sich die YB-Cracks wohl auf einen zusätzlichen Europa-Trip-Tag «freuen», denn der YB-Gegner in den Europa-League-Playoffs könnte Kairat Almaty heissen. 5377 km Luftlinie, 6695 Autokilometer. Sieben bis acht Stunden Flug, weshalb die Anreise einen Tag früher angetreten werden würde. Aber vielleicht eliminieren die Kasachen in der Champions-League-Quali nach Olimpia Ljubljana (Slowenien) und Kuopion PS (Finnland) auch völlig überraschend Slovan Bratislava. In diesem Fall würde es für die Europa-League-Playoffs in die Slowakei gehen. Ein Hüpfer …

Die grosse Frage

Der Transfer von Zachary Athekame (20) zur AC Milan ist auf der Zielgeraden. Die Italiener haben ihr Angebot nachgebessert, von sieben auf acht Millionen Euro plus Boni. Die Ursprungsforderung von YB lag bei zehn Millionen. Neun will man im türkischen Bazar erwirtschaften. Differenz: eine Million. Kann also schnell gehen. Weshalb die Frage ist: Spielt Athekame – wohl ein letztes Mal?

Mehr zum Athekame-Deal Neben Ardon Jashari Milan will noch einen Schweizer – von YB

Gesagt ist gesagt

YB-Flügel Darian Males (24) auf die Frage, ob er überhaupt noch jemanden aus dem FCB-Team kenne und Kontakt habe, mit dem er 2022/23 europäisch für Furore sorgte: «Ich muss studieren. Die beiden Goalies waren schon damals in Basel, also Marwin Hitz und Mirko Salvi. Dann auch Anton Kade. Das wars. Nein. Auch Jonas Adjetey.» Also vier. «Fix. Nur vier. Krass!» Bei YB hingegen sind zwölf Spieler von damals immer noch (oder wieder) im aktuellen Team. Und Kontakt? «Ganz lose mit Marwin Hitz.»

Mögliche Aufstellung

Keller; Athekame, Wüthrich, Benito, Hadjam; Males, Ugrinic, Raveloson, Monteiro; Fassnacht, Cordova.

Wer fehlt?

Fernandes (fraglich), Conte und Smith (beide verletzt).

Neben dem Platz

Wenn der Circus Knie in Bern weilt, macht auch YB Zirkus. Zumindest die Legenden der Berner. Die spielen dann gegen eine Auswahl des Nationalzirkus. Im Tor stand heuer Popstar Bastian Baker. Und der musste dreimal hinter sich greifen. Unter den Torschützen: Ein Venezolaner, Gabriel Urdaneta (49). Wann das nicht ein gutes Omen ist für seinen Landsmann Sergio Cordova … PS. Bei den YB-Legenden gabs einen Debütanten: Fabian Lustenberger (37) lief zum ersten Mal auf.

Aufgepasst auf

Sergio Cordova (27), der neue Mittelstürmer. Eine 1,90-Meter-Urgewalt. Chris Bedia hat bislang nicht überzeugt. Darf der Venezolaner deshalb bereits am Mittwoch von Beginn weg ran? Oder ist er noch nicht fit für neunzig Minuten?

Hast du gewusst, dass...

Xherdan Shaqiri (33) zum letzten Mal im Mai 2012 gegen YB getroffen hat? In den vier Duellen nach seiner Rückkehr zum FC Basel lieferte der 125-fache Schweizer Nationalspieler zwar drei Assists, machte aber kein Tor.

1:06 Neue Welt für Fans: Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

Der Gegner

Die letzten drei Duelle gegen Double-Sieger Basel hat YB alle gewonnen. Das erste Aufeinandertreffen der letzten Saison war allerdings ein Tiefpunkt für die Berner. Direkt nach dem 0:1 am 6. Oktober musste Trainer Patrick Rahmen gehen. Wie gut in Form ist Basel aktuell? Hier erscheint das FCB-Inside.

Der Spieltag

Vorgezogen, 4. Runde:

Mi., Basel – YB, 20.30 Uhr