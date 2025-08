1/5 Volle Tribünen: Die Nachfrage für einen Stammplatz auf der Schützenwiese ist riesig. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Dreier- oder Viererkette bei Winterthur gegen YB?

So feiert Luca Zuffi am Tag vor dem Spiel 1. August

Aufgepasst auf diesen 20-jährigen Nachwuchsverteidiger Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Die Verpflichtung von Mittelstürmer Andrin Hunziker. Der überragt im Training am Freitagnachmittag mit seinen 192 Zentimetern fast alle Mitspieler, für einen Startelfeinsatz gegen YB aber ists wohl noch zu früh. Hunziker hat beim FC Basel noch einen Vertrag bis Juni 2027 und kickte in der letzten Saison für den Karlsruher SC. Vor zwei Jahren zieht er sich einen Kreuzbandriss zu, letzten Dezember setzt ihn eine Hüftblessur ausser Gefecht. Bleibt Hunziker verletzungsfrei, könnte er ein Schlüsselspieler im Kampf um den Ligaerhalt werden.

Die grosse Frage

Welche Taktik wählt Coach Uli Forte? In die Karten blicken lässt sich der Winti-Coach nicht. Wer einen Blick auf das Abschlusstraining werfen will, wird höflich aber bestimmt darauf hingewiesen, dass die taktische Einheit nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Anzunehmen ist, dass Forte gegen YB auf eine Dreierkette setzen wird. Auch wenn dieses Experiment zum Start gegen Lausanne in die Hose ging.

Näher dran als je zuvor: Folge deinem Team und verpasse nichts mehr Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Mehr

Gesagt ist gesagt

«Wir wollten zusammen mit der Familie noch zwei, drei Vulkane zünden, aber ich weiss nicht, ob das bei diesem Wetter funktionieren wird.» Antwort von Luca Zuffi (35) auf die Frage, ob er am 1. August Feuerwerk abbrennen wird.

Mögliche Aufstellung

Kapino; Sahitaj, Arnold, Mühl; Ulrich, Zuffi, Jankewitz, Sidler; Schneider; Beyer, Gomis.

Wer fehlt?

Durrer (gesperrt), Buess, Camara, Lüthi, Rohner (alle verletzt), Chiappetta (fraglich).

Neben dem Platz

Winti-Tickets gehen weiter weg wie Glacés im Hochsommer. Mehr als 6'000 Saisonkarten wurden verkauft, fast 3'000 FCW-Fans sind auf der Warteliste. Letzten Sonntag reisten rund 400 nach Lausanne (2:3). Kurzum: Die Euphorie auf der Schützenwiese geht ungebremst weiter.

Hast du gewusst, dass...

… Winti-Stürmer Brian Beyer (28), Torschütze bei der Auftaktniederlage in Lausanne, früher mal auf dem Gerüstbau gearbeitet hat?

Aufgepasst auf

Tibault Citherlet. Das 20-jährige Eigengewächs spielt in der Innenverteidigung und hat in der Vorbereitung auf sich aufmerksam gemacht. Ob Coach Uli Forte Citherlet gegen YB ins kalte Wasser wirft und ihm zum Super-League-Debüt verhelfen wird? Oder wird der erfahrene Lukas Mühl (28) den gesperrten Adrian Durrer ersetzen?

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Beim letzten Aufeinandertreffen feierte Winterthur im Februar auf der Schützenwiese gegen YB einen erlösenden 1:0-Sieg. Es war das Spiel, bei dem der gesperrte Trainer Uli Forte die Partie mit der Kapuze über dem Kopf unter den Fans verfolgte und nach Schlusspfiff ausgelassen aufs Feld stürmte. Wie stark die Berner diesmal einzuschätzen sind? Hier erscheint das YB-Inside.

2 Spieltag

Sa., Winterthur - YB, 18 Uhr

Sa., Servette - St. Gallen, 18 Uhr

Sa., Basel - GC, 20.30 Uhr

So., Thun - Lausanne, 14 Uhr

So., Luzern - FCZ, 16.30 Uhr

So., Sion - Lugano, 16.30 Uhr