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Luzern-Noten gegen Sion
Keeper Letica rettet Punkt für Luzern – Trio fällt ab

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten vom 1:1 des FC Luzern gegen den FC Sion.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Grosse Freude über die Führung: Der FCL bejubelt ein Eigentor von Sions Kreshnik Hajrizi.
Foto: keystone-sda.ch
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Benjamin GwerderRedaktor Sport

Der FC Luzern verpasst den erhofften Befreiungsschlag gegen den FC Sion, darf sich aber über einen Punkt freuen. Trotzdem ziehen gleich drei Akteure einen unglücklichen Abend ein und holen sich die ungenügende Note 3 ab.

Oscar Kabwit erwischt auf dem Flügel keinen guten Tag. Kurz nach dem Seitenwechsel holt er sich erst eine Verwarnung ab, ehe er Théo Berdayes im Sechzehner am Fuss trifft und den Elfmeter verschuldet (55.). Nach gut einer Stunde muss er in der Folge vom Platz. Im Sturmzentrum bleibt Daniel Mikolajewski wirkungslos: Ausser einer frühen Offside-Szene und einem Kopfball in der 13. Minute setzt der Pole kaum Akzente gegen die Walliser Abwehr. Loïc Lüthi, der neu für Bung Hua Freimann in die Startelf rückte, wirkt in der Innenverteidigung phasenweise wackelig und verliert vor dem 1:1 seinen Mann.

Der grosse Lichtblick im Team von Udo Portmann ist Goalie Karlo Letica, der sich als einziger Luzerner die Note 5 verdient. Der Schlussmann hält in der 57. Minute den Penalty von Winsley Boteli und pariert damit seinen ersten Strafstoss im FCL-Dress. Ohne diese Glanztat wäre der FCL mit dem Rücken zur Wand gestanden.

Die restlichen FCL-Akteure liefern durchwegs solide Durchschnittskost ab (Note 4). Matteo Di Giusto kurbelt das Offensivspiel mit Weitschüssen an und erzwingt in der 66. Minute mit einer scharfen Hereingabe das Eigentor von Kreshnik Hajrizi. Levin Winkler feiert im Mittelfeldzentrum an der Seite von Mio Zimmermann (bester Abschluss in der ersten Halbzeit) ein diszipliniertes Startelf-Debüt nach seiner Verletzung anfangs Saison.

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