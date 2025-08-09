Servette jagt nach der Entlassung von Trainer Häberli in der 3. Runde die ersten Punkte – am Sonntag gegen das ebenfalls punktelose GC (16.30 Uhr). Die aktuellen Tendenzen auf und neben dem Platz gibts hier im Servette-Inside.

1/5 Zusammenstehen? Im Servette-Lager gibts eine Spaltung. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Was mit den verstrittenen Fanlager in diesem Match geschieht

Hat das Interims-Duo eine Chance, zu bleiben?

Dieser Teenager ist ein Lichtblick im Servette-Sumpf Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Bastien Feller, Simon Strimer

Die News der Woche

Die Entlassung von Trainer Thomas Häberli (51) am vergangenen Montagmorgen, natürlich. Die Sportdirektion um Ex-Trainer Alain Geiger (64) hat vorübergehend das Duo Bojan Dimic (50) und Alexandre Alphonse (43) installiert. Der Serbe Dimic ist langjähriger Assistenztrainer bei den Grenats, Ex-Stürmer Alphonse Stürmertrainer. In der Europa-League-Quali gegen Favorit Utrecht gelang im Hinspiel ein Herumreissen des Ruders noch nicht (1:3). Der Klub ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Es sei denn, die beiden Interimstrainer überzeugen die Sportdirektion vom Gegenteil. Doch ein Verbleib des Duos in Chefposition ist sehr unwahrscheinlich, es gab mit Kandidaten bereits sehr konkrete Gespräche – allen voran Jocelyn Gourvennec (53, Fr).

Die grosse Frage

Holt Vizemeister Servette seine ersten Punkte der Saison? Nach zwei Niederlagen in zwei Spielen in der Super League (vier Niederlagen in Folge in allen Wettbewerben) gilt das für die Genfer gegen das ebenfalls punktelose GC praktisch als Pflicht. Bei einer dritten Liga-Niederlage in Folge würden endgültig die Alarmglocken läuten.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben die Freude wieder gefunden», sagt Stürmer Jérémy Guillemenot (27) nach der Niederlage gegen Utrecht. Was harmlos tönt, hat Sprengkraft. Die Aussage des Genfers folgt drei Tage nach der Entlassung von Thomas Häberli. Guillemenot war allerdings auch ein Verlierer unter Häberli, er schoss sein letztes Tor im September 2024 und erzielte in 27 Ligaspielen der letzten Saison kein einziges Tor! Nach seinem Startelf-Einsatz und Tor gegen Utrecht ist er am Donnerstag auf dem Platz regelrecht aufgeblüht.

Mögliche Aufstellung

Mall; Srdanovic, Bronn, Severin, Mazikou; Cognat, Fomba; Stevanovic, Morandi, Varela; Guillemenot.

Wer fehlt?

Antunes, Rouiller (beide fraglich), Mraz, Douline (beide verletzt).

Näher dran als je zuvor: Folge deinem Team und verpasse nichts mehr Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Mehr

1:06 Neue Welt für Fans: Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst

Neben dem Platz

Fortsetzung im Zoff im eigenen Fanlager. Auch gegen GC werden die Ultras der «Section Grenat» und «Les Plus Malins» im Stadion voneinander getrennt sein. Diese Massnahme wurde vom Klub getroffen nach den Vorfällen rund um das Stadion und in der Stadt am 26. Juli und 2. August. Beim Spiel gegen Utrecht haben einige Mitglieder der zweiten Gruppe vor dem Verlassen des Stadions ein Transparent gezeigt mit dem Wunsch, wieder in die Nordtribüne zurückkehren zu dürfen.

Die Fangruppe «Les Plus Malins» wurde ausgelagert – und fordert die Rückkehr in die Kurve. Foto: keystone-sda.ch

Hast du gewusst, dass...

Servette in den letzten zehn Spielen gegen GC nie verloren hat? Die letzte Niederlage war ein 0:1 im April 2022. Lange ists her.

Aufgepasst auf

Teenager Loun Srdanovic (19) wittert die Chance. Nachdem Théo Magnin (22) als Rechtsverteidiger mehrmals schlecht aussah, stand Srdanovic gegen St. Gallen (1:4) und Utrecht in der Startelf. Nach der starken Leistung gegen die Holländer dürfte das erneut der Fall sein.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

Der Gegner

Bei den Hoppers endet das Kapitel eines GC-Buebs. Und wann kommt ein neuer Verteidiger? Hier erscheint das GC-Inside.

3 Spieltag

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Luzern – Thun, 20.30 Uhr

So., YB – Sion, 14 Uhr

So., Servette – GC, 16.30 Uhr

So., Lausanne – FCZ, 16.30 Uhr

So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr



