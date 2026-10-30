Leonardo Bertone fällt rund vier Wochen aus. Vor dem wichtigen Spiel gegen Sion muss FCL-Trainer Udo Portmann deshalb umbauen – doch er lässt sich nicht in die Karten blicken. Hier kommt das Luzern-Inside.

Darum gehts Bertone fällt mit Muskelverletzung rund vier Wochen aus

Nach der FCZ-Pleite steht Portmann vor Sion unter Druck

Ersatz bleibt offen, die Viererkette soll bleiben

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die News der Woche

Nach der Pleite gegen den FCZ musste Udo Portmann (49) einiges an Kritik einstecken. Vor allem die erste halbe Stunde im Letzigrund war enttäuschend. Bleibt nun gegen Sion ein Erfolgserlebnis aus, dürfte der Druck auf den FCL-Trainer weiter steigen – zumal nach dem Sion-Spiel Brocken wie YB, FCB und Lugano warten. Bislang lässt er sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. «Eine solche Niederlage wie in Zürich lässt einen natürlich nicht kalt. Dass danach Kritik kommt, ist klar. Sie wirft mich aber nicht aus der Bahn. Vielmehr müssen wir dafür sorgen, dass wir solche ersten 30 Minuten wie in Zürich künftig vermeiden. Schwierige Phasen gibt es in jedem Spiel – sie sollten einfach nicht eine halbe Stunde dauern.»

Die grosse Frage

Wer ersetzt Leonardo Bertone (32)? Der Ausfall des Mittelfeldspielers ist für den FCL eine echte Hiobsbotschaft. Bereits gegen den FCZ musste Trainer Portmann auf den Neuzugang aus Thun verzichten – damals wegen einer Sperre. Nun fällt Bertone wegen einer Muskelverletzung für rund vier Wochen aus. Wer ihn im Spiel gegen Sion ersetzen wird, will Portmann nicht verraten. «Ich lasse mir nicht in die Karten blicken», sagt der FCL-Trainer. Wäre auch eine Systemanpassung denkbar? «Es muss zu unserem Team und zum Gegner passen.» Gleichzeitig macht Portmann deutlich, dass er an der Viererkette festhalten und nicht plötzlich auf eine Dreierkette umstellen will.

Gesagt ist gesagt

«Beim einen oder anderen habe ich das Gefühl, dass er in einzelnen Aktionen fast zu viel von sich erwartet», sagt Portmann über seine Eigengewächse. Aktuell tun sich die Luzerner Talente schwer. Anders als noch unter Mario Frick (52) fehlt ihnen die nötige Leichtigkeit. Entsprechend klar ist der Wunsch des Trainers: «Ich wünsche mir, dass sie wieder etwas mehr Unbeschwertheit finden, gleichzeitig aber auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein auftreten, sich weiterentwickeln und mehr Verantwortung übernehmen.»

Die Blick-Prognose

Portmanns Mannschaft steht unter Druck. Gegen Sion müssen die Luzerner eine Reaktion zeigen, damit sie nicht noch tiefer in die Krise rutschen. Gefordert sind alle – aber allen voran Stürmer Daniel Mikolajewski. Seit der Nationalmannschaftspause ist dem Stürmer kein Tor mehr gelungen. Gegen die Walliser soll sich das ändern: Wir sagen, Mikolajewski trifft zum fünften Mal in dieser Saison.

Mögliche Aufstellung

Letica; Dorn, H. Freimann, M. Freimann, Fernandes; Ferreira, Zimmermann, Owusu, Di Giusto; Mikolajewski, Kabwit.

Wer fehlt?

Bertone (gesperrt), Bongeli, Bieler (beide verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach elf Runden:

Letica 4,1 Mikolajewski 4,1 Bertone 3,9

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Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic leitet die Partie. VAR ist Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Winsley Boteli steckt seit der Nati-Pause zwar im Loch, doch kein Team erspielte sich bis jetzt mehr Grosschancen als Sion. Beim 1:0 gegen Lausanne vergaben die Walliser zwar die frühe Entscheidung, brachten den Vorsprung aber ins Ziel. Der Tabellendritte ist damit also auch ohne perfekte Chancenverwertung schwer zu schlagen. Hier gehts zum Sion-Inside.

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12. Runde

Sa., GC – Vaduz, 18.00 Uhr

Sa., St. Gallen – Servette, 18.00 Uhr

Sa., Luzern – Sion, 20.30 Uhr

So., YB – FCZ, 14.00 Uhr

So., Lausanne – Thun, 16.30 Uhr

So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr

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