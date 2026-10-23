Zuletzt holte der FC Luzern gegen den FC Zürich immer eine Rote Karte. Ob sich dieser Trend fortsetzt? Hier kommt das Luzern-Inside.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die News der Woche

Der FC Luzern hat diese Woche seinen Geschäftsbericht veröffentlicht und weist zum zweiten Mal in Folge einen Gewinn aus. Nach 555’000 Franken im Vorjahr beträgt dieser diesmal 628’000 Franken. Gleichzeitig konnte der FCL sein strukturelles Defizit um eine Million auf 6,5 Millionen Franken senken. Trotz des weiterhin beträchtlichen Fehlbetrags sieht sich die Klubleitung auf einem guten Weg. Dazu beigetragen haben auch die Transfererträge, die in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert werden konnten.

Die grosse Frage

Beendet der FCL das Spiel gegen den FCZ diesmal mit elf Mann? Man mag es kaum glauben, doch in den letzten drei Duellen mit den Zürchern mussten die Luzerner jeweils einen Platzverweis hinnehmen. Zweimal traf es dabei Bung Meng Freimann (20), der jeweils mit Rot vom Platz flog. Die sportliche Bilanz fällt trotz der Platzverweise allerdings gar nicht so schlecht aus: Luzern feierte zwei Siege und kassierte nur eine Niederlage.

Gesagt ist gesagt

«Für mich zählt einzig die Feststellung, dass wir auf unserem Weg des Dialogs so weit sind wie nie zuvor», sagt der scheidende FCL-Verwaltungsrat Marco von Ah zum Aktionärsstreit mit Bernhard Alpstaeg in der «Luzerner Zeitung». Mit seinem Abgang nach nur einem Jahr habe dieser jedoch nichts zu tun. «Ich habe festgestellt, dass ich meinen Aufgaben und den damit verbundenen Ansprüchen in den Verwaltungsräten der FC Luzern-Innerschweiz AG und der FCL Holding AG nicht in dem Mass gerecht werden kann, wie es meinen Vorstellungen entspricht», wird von Ah in der Medienmitteilung zitiert.

Die Blick-Prognose

Für Luzern hängen die Trauben im Letzigrund hoch. Gegen Teams unter dem Strich holt der FCZ bislang im Schnitt 2,6 Punkte pro Spiel. Als Tabellenachter passt der FCL damit ins Zürcher Beuteschema. Für die Innerschweizer wird es also schwierig, mit Punkten nach Hause zu reisen.

Mögliche Aufstellung

Letica; Dorn, H. Freimann, M. Freimann, Fernandes; Owusu, Zimmermann, Ferreira, Di Giusto; Mikolajewski, Kabwit.

Wer fehlt?

Bertone (gesperrt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach zehn Runden:

Mikołajewski 4,3 Ciganiks 4,1 Bertone 3,9

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Der Schiedsrichter

Nico Gianforte leitet die Partie. VAR ist Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Der FCZ hat im Cup gegen Aarau (0:2) seine Chancen liegen lassen und ist ausgeschieden. In der Liga läuft es mit zuletzt vier Spielen ohne Niederlage allerdings besser – uns das Team von Marcel Koller dürfte alles daran setzten, dass diese Serie weitergeht. Hier gehts zum FCZ-Inside.

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11. Runde

Sa., Servette – Vaduz, 18 Uhr

Sa., FCZ – Luzern, 18 Uhr

Sa., YB – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., Thun – Lugano, 14 Uhr

So., Basel – GC, 16.30 Uhr

So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr

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